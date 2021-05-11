Трагедия Казани не должна повториться: как в школах Кубани работает система безопасности

В школах Кубани усилят систему безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшная трагедия в Казани. Бывший ученик ворвался в школу и расстрелял ребят и педагогов. Говорят, в учебном заведении, где случилось ЧП, не было охраны.

После ЧП губернатор Кубани выразил соболезнования близким погибших.

- Это страшная трагедия, невозможно представить, что пришлось пережить детям, что сейчас испытывают родители. От всех жителей Кубани хочу передать им глубокие соболезнования и слова поддержки, сегодня все родители мысленно с вами, - сказал Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодара Евгений Первышов тоже отреагировал на эту страшную трагедию.

- Эту потерю трудно пережить. Выражаю свои соболезнования всем родным погибших. Администрация Краснодара готова оказать любую помощь, которая может потребоваться, - написал у себя в Телеграмм-канале глава кубанской столицы.

После ЧП в Татарстане во всех школах и детских садах Краснодарского края усилен контроль на входах. По поручению губернатора Кубани в учебных заведения проведут внеплановую проверку систем безопасности.

- С привлечением экспертов из силовых структур на базе министерства образования края будет создана рабочая группа, задача которой проанализировать все риски и предпринять необходимые меры для недопущения подобных трагедий, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в регионе усилят и работу с молодежью по профилактике экстремизма.

Кстати, в каждой школе Кубани есть охранники, они сидят на входе в здание. А также учебные заведения оборудованы видеокамерами и тревожными кнопками. Во всех учреждениях заключены также и договоры с казачьими ЧОПами, которые следят за безопасностью. Постепенно в школах появляется и система распознавания лиц. Первая такая услуга появилась в сочинской гимназии №15. Камеры на входе считывают лица всех вошедших и передают данные по тем людям, которые не занесены в базу. И сами педагоги и учителя просто так не зайдут - у каждого есть индивидуальная карта-ключ, которая прикладывается к считывающему устройству, что позволяет пройти в здание. За 15 минут контроль могут пройти 1,5-2 тысячи человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мэр Сочи пригласил семьи учеников и педагогов на реабилитацию

Глава Сочи Алексей Копайгородский протянул руку помощи семьям учеников и педагогов, пострадавших в стрельбе в казанской школе. Мэр курорта выразил соболезнования близким погибших, и пригласил пострадавших на реабилитацию в Сочи.

- Сочи скорбит вместе с жителями Татарстана. Жители курорта с болью и сопереживанием восприняли известие о страшной трагедии, произошедшей 11 мая в Казани. Мы готовы протянуть руку помощи от сочинцев, приглашаем на реабилитацию семьи всех учеников и педагогов школы, подвергнувшихся страшной и бесчеловечной атаке, в любое удобное для них время, - говорится в телеграмме, которую отправил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову глава Сочи Алексей Копайгородский.

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