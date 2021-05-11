В Новороссийске осквернена могила ветерана Великой Отечественной войны

Фото: соцсети Новороссийска

В Новороссийске неизвестные осквернили могилу ветерана Великой Отечественной войны. Дикий случай произошел на кладбище «Солнечное».

- Табличка с именем, фамилией и датой рождения и смерти героя пропала, - забили тревогу местные жители.

В полиции города героя по данному факту проводится проверка.

- В данный момент уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, что накануне 9 мая вандалы разрушили мемориал героям войны на Кубани. Неизвестные разбили таблички памятника, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года.

Данные об акте вандализма на военном мемориале на горе Семашко появилась в средствах массовой информации вечером 7 мая.

По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по краю следователи инициировали вопрос о передаче из полиции материала о разрушении памятника героям Великой Отечественной войны. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Битва за Кавказ началась летом 1942 года. Немцы оккупировали Кубань и Причерноморье. Краснодар захватили в августе 1942 года. Город удалось освободить 12 февраля 1943 года.

Немецкие войска прорывались к туапсинской нефти. Бои шли на горных хребтах, неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа. Оборона продлилась 150 дней.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Туапсе вандалы на горе Семашко разбили памятные таблички на военном мемориале памятника героям Великой Отечественной войны. Эта информация пришла из источников в администрации Туапсе.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Новороссийске экскаватором разрушили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Дорожники повредили опорную стену памятника федерального значения.

Чего только с момента своего открытия в 1978 году мемориал «Линия обороны» не повидал – и жестокие норд-осты, и наводнения и случавшиеся рядом с ним смертельные ДТП. По рассказам старожилов, охотники за цветметом с памятника даже медную обшивку как-то снимали. Но «поддых» мемориальному комплексу никто еще никогда не давал.

Отличились дорожники. Во время недавних работ по строительству авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе судоремонтного завода они «приласкали» грандиозное сооружение ковшом экскаватора. От части опорной стены мемориала остались в итоге одни лохмотья – сбиты плиты, выкорчевана арматура.