В Крымском районе из-за подъема воды в реке подтопило 12 дворов

Скриншот с видео. Вода зашла во дворы

Краснодарский край накануне заливало дождем. Из-за ливней вода в реках вышла из берегов. В Крымском районе подтопило 12 придомовых территорий. Жильцов эвакуировали в безопасные места.

- Из-за осадков в двух хуторах Крымского района наблюдаются подъемы уровней воды – Веселом и Новоукраинском. В связи с этим проведены оповещение населения и подворовой обход. В хуторе Новоукраинском вода наблюдается на 12 придомовых территориях. В этих населенных пунктах привлечены плавсредства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служб ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По последним данным, пострадавших нет. Уровень воды пошел на спад, угрозы наводнения нет. Но сейчас все равно в хуторах дежурят спасатели.

- Введен режим повышенной готовности. На территории ведомства работает оперативный штаб. Также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек личного состава и 25 единиц техники, в том числе 7 плавсредств. Ситуация находится на особом контроле, - добавили в ведомстве.

Скриншот с видео. Уровень воды пошел на спад

Ранее глава Крымского района предупреждал в соцсетях о возможных подтоплениях из-за ливней на официальных страничках в соцсетях.

"Комсомолка сообщала, что дожди также спровоцировали сход оползня в Сочи.

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