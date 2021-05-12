Дворец в сердце парка: загадки дачи Хлудова

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Дача Хлудова в сочинской «Ривьере» - одна из любимых туристами достопримечательностей знаменитого парка.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Это здание и зеленая зона практически ровесники.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Как известно, парк «Ривьера» был основан известным предпринимателем Василием Хлудовым.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Состоятельный купец в 1898 году решил создать на курорте огромный парк и окружить им сове имение.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Считается, что Сочи как курорт начинался именно отсюда.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В самой лучшей, равнинной части своего имения, Василий Хлудов выделил возвышенность для строительства дачи, и от нее, как от центра, проложил несколько аллей, расходящихся лучами.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

На просторных клумбах и полянах были высажены экзотические декоративные растения.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Но блеск купца продолжался недолго в 1901 году Василий Хлудов после серии неудачных сделок терпит финансовый крах и продаёт имение с парком городской казне.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Но здание сказочной красоты осталось в самом сердце «Ривьеры».

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Экскурсоводы парка подробно рассказывают туристам об истории здания, которое было возведено в 1896 году по проекту Московского архитектора Льва Кекушева.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Это двухэтажная постройка в смешанном стиле древнерусского теремного зодчества с элементами модерна.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

С 1909 года дача перешла во владение Марии Золиной - жены губернского секретаря.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

С 1920 по 1937 годы в здании размещалось Сочинское курортное управление.

Фото: @khloudov_estate

с 1938 г - курортная поликлиника № 2 (филиал центральной курортной поликлиники).

В годы Великой Отечественной войны - некоторое время в нем размещался штаб Сочинского истребительного батальона. Сейчас внутри дачи совсем другой интерьер.

Фото: @khloudov_estate

После войны поликлиника была вновь открыта в 1950 году.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Дача Хлудова находилась в руинах около 20 лет.

Фото: @khloudov_estate

Декоративное убранство и живописные полотна, которыми обладала дача, были утеряны, фрески погублены, окна, двери, перекрытия уничтожены.

Дача Хлудова Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Здание восстановили в 2012 году, сейчас оно находится в частной собственности.

Фото: @khloudov_estate

По данным местных туроператоров, в нем действующий бутик-отель.