Блогер Эрик Давидыч попался сочинским полицейским

Эрик Давидыч разговаривает с полицейскими в Сочи. Фото: скриншот из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сегодня, 11 мая, сотрудники ДПС города Сочи остановили блогера и стритрейсера Эрика Давидыча за нарушение скоростного режима. Правоохранители не смогли пройти мимо известной BMW Давидыча, который приехал на курорт отдыхать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские провели с Давидычем профилактическую беседу и выписали штрафы, а также попросили записать блогера видео.

- Пристегнуться – это ваша страховка. Все, кто считают это неважным либо погибают, либо попадают в очень неприятные ситуации. Пристегивайтесь и снимайте тонировку, - обратился Давидыч к зрителям.

Машина блогера Эрика Давидыча

Кроме того, спортивную иномарку блогера проверили на соответствие техническому регламенту безопасности. В этом поле деятельности нарушений у блогера не выявили. В конце встречи полицейские пожелали Давидычу счастливого пути и безопасной дороги.

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Видеоблогер и стритрейсер Эрик Китуашвили, он же Давидыч, сидевший в «кремлевском централе» вместе с Игорем Пушкаревым, решил закрыть гештальт и посетить «лучший город Земли», где еще недавно его бывший сокамерник был мэром. Именно сюда в августе отправится традиционный автопробег «Smotrarun 2019», который Давидыч проводит с 2010 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).