Дизайнер из Краснодара попала на baby-party известной модели Лены Перминовой

Елена Перминова в своем загородном доме. Фото: соцсети

34-летняя модель Лена Перминова, жена русского миллиардера Александра Лебедева, беременна четвертым ребенком. Утром 11 мая она позвала своих подруг на вечеринку baby shower. Каждая из девушек получила интересное пригласительное – коробку с пластмассовой капустой, которую нужно было разбить молоточком и получить свою открытку на званый утренник.

Вечеринка прошла в загородном доме Александра Лебедева и его семьи. Его жена Лена Перминова встречала гостей в золотом мини-платье цвета темного золота с бантом на спине и широким шлейфом. Среди приглашенных на baby-party были продюсер Яна Рудковская, дизайнер Ульяна Сергиенко, визажист Александра Кириенко, фитнес-гуру Сабина Мустафаева и дизайнер интерьеров Анна Лутаева из Краснодара (на видео - слева от модели).

Знаменитая модель – клиент краснодарского дизайнера Анны Лутаевой. По информации «КП»-Кубань» именно она займется новым отелем в Крыму, проект которого сейчас держится в тайне. Дизайнер очень дорожит дружбой со звездой и каждый раз нежно откликается о девушке в своих соцсетях.

- Клиент, на вкус которого я равняюсь, - подписала фото о приглашении на вечеринку модели Лутаева.

Дизайнер Анна Лутаева и модель Лена Перминова. Фото: соцсети

Дружба и совместная работа девушек длится уже несколько лет. Дизайнер посещает многие вечеринки, которые организовывает Перминова, в их биографии есть и совместные поездки.

Загородная вечеринка Baby Shower прошла в стиле гламурный бохо. Зеленый сад украсили надувные шары, шатер-кровать для фотосессии, высокие сухоцветы и стол в белых и золотых оттенках. Нужно отметить, что такой стиль – один из любимейших модели, она уже ни раз выбирает для своих ивентов именно его. Видео и фото вечеринки снимал популярный звездный фотограф Герман Ларкин.

Дизайн вечеринки

Угощения для гостей были продуманы до мелочей. Лена Перминова известный приверженец правильного питания и экологичных продуктов, потому даже в праздники ее стол выглядит достаточно healthy – фрукты, овощи, легкие закуски и натуральные джинжер-тоники.

Полезные угощения на столе модели

Единственная слабость модели – сладкое, но и тут все было выполнено со вкусом – в любимых бежевых и голубых оттенках.

Сладкий стол

Отметим, российский бизнесмен Александр Лебедев (Национальный резервный банк) и модель Елена Перминова в браке уже более 15 лет. У пары трое детей — 11-летний Никита, 9-летний Егор и 7-летняя дочь Арина.

Большая семья Александра Лебедева и Лены Перминовой

О своей четвертой беременности Перминова рассказала в конце 2020-го. Она призналась, что уже давно хотела назвать ребенка именем мужа, но тот все время был против. Однако в этот раз Елена пообещала настоять на своем.

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