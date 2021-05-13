Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 мая 2021: режим повышенной готовности сохранится в регионе как минимум до 27 мая

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» каждый день активно следит за ситуацией с распространением страшной инфекцией в регионе. Уже больше года мы ежедневно публикуем последние новости, связанные с коронавирусом в Краснодарском крае. По последним данным, за минувшие сутки в регионе было выявлено 94 новых случая заболевания COVID-19 – это самый высокий показатель на этой недели в регионе.

По информации «КП» – Кубань», за прошедшие 24 часа заболевшие были обнаружены в 23 муниципалитетах. Больше всего заразившихся за минувшие сутки было выявлено в Краснодаре – 26 человек. На второй позиции в антирейтинге оказался Сочи. За 24 часа на курорте было сдано 15 положительных тестов на COVID-19. Замкнут тройку Динской район. За сутки коронавирус подтвердился у 9 местных жителей.

Отметим, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Краснодарском крае находится под контролем. Уже несколько месяцев на Кубани не случалось новых вспышек.

Однако говорить о полной победе над пандемией еще рано. Поэтому в регионе был продлен режим повышенной готовности. Они будет действовать минимум до 26 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Жителя и гостям региона необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового пребывания, – сказали КП – Кубань в пресс-службе администрации региона.

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В Сочи COVID-19 подтвердился у 15 жителей.

Коронавирус в Геленджике 13 мая 2021

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Коронавирус в Туапсе 13 мая 2021

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Коронавирус в Ейске 13 мая 2021

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