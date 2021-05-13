На Кубани на месте строительства автодороги выкопали серп эпохи поздней бронзы

Древний серп. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюкском районе Краснодарского края идет строительство большой автодороги в сторону Крыма. На майские праздники рабочие случайно зацепили лопатами что-то металлическое. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это древний бронзовый серп. На место пригласили археологов, они начали проводить экспертизу и выяснили, что находка принадлежит к эпохе поздней бронзы.

Место раскопок. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

– В последние десять лет благодаря археологическим раскопкам при строительстве крупных инфраструктурных объектов ученые приоткрыли многие ранее неизвестные страницы древней истории края. Подобных серпов при раскопках найдено всего около полусотни. Схожие артефакты обнаружены недалеко от Анапы, в Абинском и Отрадненском районах. Они датируются примерно XV-XIII веках до нашей эры, – сказал вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Также специалисты рассказали, что серп может принадлежать Прикубанским центрам металлургии и металлообработок, ближе к местам добычи металла.

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