«Ползи быстрее!»: На Кубани полицейские жестоко избили вора коров

Фото: скриншот из видео избиения

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении замначальника полиции Приморско-Ахтарского района и нескольких неустановленных лиц из числа правоохранителей. Их подозревают в превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Известно, что в марте 2021 года упомянутый сотрудник полиции вместе с оперативниками задержали мужчину, которого они подозревали в краже коров с одной из ферм Калининского района. Подозреваемый пытался сбежать, однако правоохранители поймали его, но…с особой жестокостью. Мужчина застрял между ограждениями, после чего там его настигли полицейские и стали бить сапогами по телу и голове, повалив на землю.

- Ползи! Ползи быстрее! Коров воровал? Коров воровал, спрашиваю?, - с обилием матов выкрикивали правоохранители в сторону задержанного.

Затем один из оперативников выстрелил в землю рядом с подозреваемым, после чего тот признался, что воровал коров.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю начал проверку в отношении своих сотрудников, а следователи выбирают меру пресечения для начальника полиции и начинают розыск остальных причастных.