Никаких вахтерш и открытых дверей: как на Кубани охраняют школы после ЧП в Казани

Фото: Олег ЗОЛОТО

После ЧП в Казани, где 19-летний выпускник школы открыл стрельбу по детям и педагогам, по всем школам России прокатилась волна проверок - внеплановых. Трагедия в Татарстане заставила проверять учебные заведения в усиленном режиме. Ведь, как оказалось, в той школе, где погибли дети, понятия охраны толком не было. «Комсомолка» попала на одну из «ревизий» школ в Краснодаре.

Никаких бабушек-вахтеров

Школа №31 находится на улице Песчаной. Вокруг жилые дома, несколько шиномонтажек. По периметру учебного заведения меня встречает первый барьер - двухметровый забор. Перелезть через него удастся с трудом - тут же заметит сотрудник школы. Машины на территорию благодаря такому ограждению точно не проедут, ночью проход людей и вовсе исключен. И, стоит сказать, такая защита абсолютно во всех учебных заведениях кубанской столицы.

Далее — вход в школу. Дергаю дверь, рассчитывая тут же попасть внутрь. Но не тут-то было — закрыто! Это еще один пункт, на который при проверке обращают внимания.

По периметру школы - высокое ограждение. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- После случившегося в Казани, мы усилили бдительность, но работаем в штатном режиме. У нас строгий пропускной режим, - объясняет директор школы №31 Елена Лагутина. - Двери школы закрыты всегда, открывает их лишь охранник и то, чтобы пустить детей на уроки. Никаких посторонних лиц, даже родители не могут пройти, только в строго оговоренное время. Все относятся с пониманием.

В краснодарской школе - никаких бабушек-вахтеров. От них отказались уже давно.

- Абсолютно все учебные заведения города находятся под охраной лицензированных ЧОПов. Причем отмечу, что оплата их услуг с родителей учащихся не берется, - говорит «КП» - Кубань» представитель аппарата антитеррористической комиссии Краснодара Юрий Дунаев.

В случае, если на территории школы появился подозрительный человек, охранник нажимает на тревожную кнопку. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кнопка жива?

Во время проверок особое внимание уделяют именно охране. Смотрят, на сколько обучен человек, а главное — как быстро реагирует в случае форс-мажоров. Ведь именно от его действий зависит, прорвется ли злоумышленник в школу. Но моя проверка пока проходит гладко — придраться не к чему. Проникнуть в здание не так-то просто - сначала расскажи, с какой целью пожаловал, потом предъяви паспорт и только после этого можешь пройти в сопровождении сотрудника школы. Словом, просто так не прорвешься! Кстати, охранник никогда не работает один — ежедневно по графику с ним дежурит кто-либо из педагогов.

- Внимание проверяющих, в первую очередь, обращено на то, работает ли система видеонаблюдения и исправно ли оборудование, передающее сигнал тревоги в подразделения Росгвардии, - добавляет Юрий Дунаев.

На вызов в кратчайшее время приезжают бойцы Росгвардии. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Все инструктажи и физическая подготовка охранника могут оказаться бессмысленными, если неисправна тревожная кнопка. По правилам, она находится на пульте охраны. Ее нажимают в случае, если на территории школы появился подозрительный человек.

- В случае нажатия кнопки сигнал поступает в центр оперативного управления вневедомственной охраны Росгвардии, откуда он незамедлительно по радиоэфиру передается ближайшему наряду, - говорит сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Краснодару, подполковник полиции Роман Дадашев.

Двери в школу всегда - на замке, открывают лишь после звонка, а пускают только по паспорту. Фото: Евгения ХИЛЬКО

КОММЕНТАРИЙ ДИРЕКТОРА

Педагог отвечает за жизнь ребенка

- На педагогах лежит ответственность не только за собственные жизни, но и за жизни детей. Основная задача учителя не допустить паники среди учеников и оперативно вывести всех на улицу, - говорит директор школы №31 Елена Лагутина. - Для учеников на уроках ОБЖ рассказывают, как себя вести в экстремальной ситуации, постоянно проводим и тренировочные эвакуации. Пути эвакуации знают все.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

800 учебных тренировок и инструктажей провели сотрудники вневедомственной охраны в школах региона с начала года. Подобные мероприятия в крае проводятся системно.

Более 1000 учебных заведений Кубани проверили с 11 по 12 мая. В каждой школе также проведены дополнительные инструктажи о действиях и правилах пользования кнопок тревожной сигнализации.