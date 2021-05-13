Главный психолог Кубани раскрыла пять правил воспитания ребенка, чтобы из него не вырос «казанский стрелок»

Светлана Погребная

Главный внештатный педагог-психолог Краснодарского края Светлана Погребная ответила на вопросы в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 13 мая. Программа называется «Тема дня».

В эфире обсудили, как распознать депрессию у ребенка, как вовремя заметить агрессию или подавленное состояние школьника. Специалист рассказала, как вывести подростка на откровенный разговор, чтобы узнать об отношениях со сверстниками.

- Трагические события в Казани – повод для каждого родителя глубоко задуматься о том, а какой жизнью живет их ребенок, что наполняет его внутренний мир, - обратила внимание Светлана Погребная.

По ее словам, во-первых, правильно выстроенная коммуникация с родителями формирует личность ребенка, помогает избежатьглавных ошибок. Вопросы школьнику не должны задаваться для галочки. Совершенно недопустимо обращение к подростку: «У тебя все нормально?». Родитель ничего не услышит в ответ, кроме равнодушного: «Нормально».

- Нельзя безучастно спрашивать как дела в школе. И в голосе, и в мимике должен чувствоваться интерес, - считает Светлана Погребная. - Лучше не начинать разговор, если на него нет времени. Подростку важна открытость и безоценочность.

Любая активная деятельность является одним из сильных барьеров любому девиантному поведение поведению. Но она должны по-настоящему увлекать подростков. Надо, чтобы школьники любили тренировки, музыку или живопись, а не ходили на дополнительные занятия только для того, чтобы угодить родителям.

Отцу и матери необходимо совершенствоваться вместе со своим ребенком. Считается, что дитя – это трамплин для личностного роста родителей.

Во время разговора затронули и такую актуальную сейчас тему, как буллинг - школьное насилие. Спровоцировать у подростков это явление могут компьютерные игры или фильм.

- Буллинг - это страшная болезнь школы. Я бы сравнила подобное явление с опасным вирусом, против которого всеми силами борется служба школьной медиации, - заключила Светлана Погребная.