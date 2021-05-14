Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 мая 2021: более 450 тысяч жители Кубани сделали прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» непрерывно следит за ситуацией с распространением COVID-19 на территории Краснодарского края. Только за последние сутки в регионе было сдано сразу 95 новых случаев заболевания COVID-19 – это самый высокий показатель за последнюю неделю в регионе.

Больше всего заразившихся за прошедшие сутки было обнаружено в Краснодаре – 20 человек. На второй позиции в антирейтинге оказался Армавир. За 24 часа в городе было сдано 9 положительных тестов на COVID-19. Замкнул тройку Сочи. За сутки на курорте коронавирус подтвердился у 7 местных жителей.

Сейчас в регионе развернута массовая прививочная кампания. По информации «КП» – Кубань», вакцину получили свыше 452 тысяч жителей Краснодарского края.

- Только за последние сутки в регионе сделали прививку от COVID-19 2,5 тысячи человек, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Отметим, что более половины людей, которые сделали прививку от инфекции, – это лица старше 60 лет. Напомним, что в регионе работают 239 пунктов вакцинации. За все время Кубань получила 581,4 доз вакцин от COVID-19, в том числе 100 тысяч – в мае.

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