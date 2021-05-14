Кладбище спортивных клубов: какие команды умерли в Краснодаре за последние годы

Фото: vk.com/rugbybogatyri

- На этом все, – с этой фразы начался понедельник для болельщиков регбийного клуба «Богатыри». В социальных сетях команда объявила о прекращении существования.

- Все игроки, тренеры и обслуживающий персонал прекращают свою работу, – было сказано в заявлении клуба. – Сегодня коллектив подписал документы о расторжении соглашений.

Отмечается, что прекращение существования стало вынужденной мерой для команды. У клуба банально не осталось денег для работы. Можно было копить долги и ждать спонсоров. Но руководство «Богатырей» приняло решение о расформировании.

Отметим, что краснодарский клуб был одним из немногих в чемпионате России, кто делал ставки на собственных воспитанников. Костяк команды составляли игроки, которые родились на Кубани.

«Богатыри» были приемником регбийного клуба «Юг» (до 2012 года) и «Кубани» (до – 2020-го). Однако смена названия, логотипа и бренда не спасла клуб от печальной участи. Команда прекратила свое существование.

«КП» – Кубань» вспомнила, какие спортивные клубы «умерли» в Краснодарском крае за последние годы.

ХК «Кубань»

Хоккейный клуб в Краснодаре изначально казался экзотикой. В 2012 году он появился на базе нового ледового дворца, что у «Баскет-Холла».

Огромный комплекс стал домом для команды. На малой арене коллектив тренировался, на большой – играл. Ее вместимость составляла около трех тысяч зрителей.

Нельзя сказать, что команда пользовалась высокой популярностью у людей. Но свой болельщик у нее был. Каждый матч клуба собирал как минимум тысячу зрителей на трибунах.

Но длилось это не долго. Спустя три года после создания команда объявила о паузе на сезон. Связано это было с финансовыми трудностями. Справиться с ними команда не может до сих пор. Во всяком случае, профессионального хоккейного клуба на Кубани больше нет.

ВК «Динамо»

Мужское волейбольное «Динамо» еще существует, но уже под новым названием – ЦОП (Центр Олимпийский подготовки). Уже несколько лет команда стабильно выступает в Высшей Лиге «Б». Это третий по силе волейбольный дивизион страны.

ЦОП – самый стабильный участник турнира. Уже три года подряд он занимает последнее место по итогам регулярного сезона.

Как такового отношения к «Динамо», которое было одним из грандов Суперлиги, новая команда не имеет. Во всяком случае, если говорить о спортивных результатах, а не юридических нюансах.

Фактически «Динамо» прекратило существование в 2017 году. Из-за проблем с финансированием команда была отказалась от выступления в Суперлиге.

Из-за денежного вопроса вторую часть последнего сезона в Суперлиге клуб доигрывал вдевятером. Один матч он даже бойкотировал, за что получил техническое поражение.

Сейчас «Динамо» делает ставку на собственных воспитанников и начинает путь в элиту с самых низов.

ФК «Кубань»

Один из самых старых футбольных клубов России исчез в 2018 году. Тогда комиссия Российского футбольного союза (РФС) отказал команде в выдаче лицензии на участие в следующем сезоне ФНЛ.

Тогда команда объявила о начале процедуры банкротства. По данным «КП» – Кубань», клуб имел долги на десятки миллионов рублей. Из-за этого Международная федерация футбола (ФИФА) даже оштрафовала уже несуществующую «Кубань» на 15 тысяч франков. Это было связано с долгами перед бывшими игроками.

За пять лет до банкротства «Кубань» впервые в истории пробилась в групповой этап еврокубка. Она стала участником основной стадии Лиги Европы. Желто-зеленые заняли третье место в квартете с испанской «Валенсией», швейцарским «Санкт-Галлен» и валлийским «Суонси».

Спустя пять лет клуб объявил о прекращении существования. Сейчас «Кубань» возрождена. Под новым логотипом она выступает в Профессиональной футбольной лиге. Это третий по силе футбольный дивизион страны.