Кладбище спортивных клубов: какие команды умерли в Краснодаре за последние годы

Фото: vk.com/rugbybogatyri
- На этом все, – с этой фразы начался понедельник для болельщиков регбийного клуба «Богатыри». В социальных сетях команда объявила о прекращении существования.
- Все игроки, тренеры и обслуживающий персонал прекращают свою работу, – было сказано в заявлении клуба. – Сегодня коллектив подписал документы о расторжении соглашений.
Отмечается, что прекращение существования стало вынужденной мерой для команды. У клуба банально не осталось денег для работы. Можно было копить долги и ждать спонсоров. Но руководство «Богатырей» приняло решение о расформировании.
Отметим, что краснодарский клуб был одним из немногих в чемпионате России, кто делал ставки на собственных воспитанников. Костяк команды составляли игроки, которые родились на Кубани.
«Богатыри» были приемником регбийного клуба «Юг» (до 2012 года) и «Кубани» (до – 2020-го). Однако смена названия, логотипа и бренда не спасла клуб от печальной участи. Команда прекратила свое существование.
«КП» – Кубань» вспомнила, какие спортивные клубы «умерли» в Краснодарском крае за последние годы.
ХК «Кубань»
Хоккейный клуб в Краснодаре изначально казался экзотикой. В 2012 году он появился на базе нового ледового дворца, что у «Баскет-Холла».
Огромный комплекс стал домом для команды. На малой арене коллектив тренировался, на большой – играл. Ее вместимость составляла около трех тысяч зрителей.
Нельзя сказать, что команда пользовалась высокой популярностью у людей. Но свой болельщик у нее был. Каждый матч клуба собирал как минимум тысячу зрителей на трибунах.
Но длилось это не долго. Спустя три года после создания команда объявила о паузе на сезон. Связано это было с финансовыми трудностями. Справиться с ними команда не может до сих пор. Во всяком случае, профессионального хоккейного клуба на Кубани больше нет.
ВК «Динамо»
Мужское волейбольное «Динамо» еще существует, но уже под новым названием – ЦОП (Центр Олимпийский подготовки). Уже несколько лет команда стабильно выступает в Высшей Лиге «Б». Это третий по силе волейбольный дивизион страны.
ЦОП – самый стабильный участник турнира. Уже три года подряд он занимает последнее место по итогам регулярного сезона.
Как такового отношения к «Динамо», которое было одним из грандов Суперлиги, новая команда не имеет. Во всяком случае, если говорить о спортивных результатах, а не юридических нюансах.
Фактически «Динамо» прекратило существование в 2017 году. Из-за проблем с финансированием команда была отказалась от выступления в Суперлиге.
Из-за денежного вопроса вторую часть последнего сезона в Суперлиге клуб доигрывал вдевятером. Один матч он даже бойкотировал, за что получил техническое поражение.
Сейчас «Динамо» делает ставку на собственных воспитанников и начинает путь в элиту с самых низов.
ФК «Кубань»
Один из самых старых футбольных клубов России исчез в 2018 году. Тогда комиссия Российского футбольного союза (РФС) отказал команде в выдаче лицензии на участие в следующем сезоне ФНЛ.
Тогда команда объявила о начале процедуры банкротства. По данным «КП» – Кубань», клуб имел долги на десятки миллионов рублей. Из-за этого Международная федерация футбола (ФИФА) даже оштрафовала уже несуществующую «Кубань» на 15 тысяч франков. Это было связано с долгами перед бывшими игроками.
За пять лет до банкротства «Кубань» впервые в истории пробилась в групповой этап еврокубка. Она стала участником основной стадии Лиги Европы. Желто-зеленые заняли третье место в квартете с испанской «Валенсией», швейцарским «Санкт-Галлен» и валлийским «Суонси».
Спустя пять лет клуб объявил о прекращении существования. Сейчас «Кубань» возрождена. Под новым логотипом она выступает в Профессиональной футбольной лиге. Это третий по силе футбольный дивизион страны.