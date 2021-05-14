«Быки» – на выход: Игроки «Краснодара» станут звездами сборной России на Евро-2020

Матвей Сафонов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Стали известен расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Евро-2020. Из-за пандемии турнир перенесли на год, но название осталось прежним. Здесь все просто. Чемпионат Европы проходит раз в четыре года. Поэтому организаторы оставили названием прежним.

От «Краснодара» на турнир могут поехать сразу четыре игрока. Это вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Алексей Ионов. Они попали в основной список. Еще два футболиста, защитник Игорь Смольников и хавбек Юрий Газинский, загремел в резерв. Это заявка игроков, которые приедут в сборную в случае форс-мажоров. Например, травм лидеров.

Матвей Сафонов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«КП» – Кубань рассуждает о том, каковы шансы игроков «Краснодара» стать звездами сборной России на Евро-2020.

Матвей Сафонов

В этом году Матвей Сафонов впервые станет отцом. Еще один подарок вратарю может сделать главный тренер сборной России Станислав Черчесов, если включит голкипера в заявку на чемпионат Европы.

Матвей Сафонов – один из самых стабильных вратарей в России. Из-за травмы вратарь неважно провел весеннюю часть сезона, сделал несколько результативных ошибок, но в целом выглядел уверенно.

Матвей Сафонов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Неудивительно, что за 22-летним вратарем охотятся европейские клубы. Неделю назад стало известно об интересе к голкиперу со стороны «Брайтона», который играет в английской Премьер-Лиге.

Сам Матвей слухи не комментирует. Но такое внимание к Сафонову не просто так. Год назад он стал вторым по стоимость голкипером в мире в возрасте до 21 года. Его трансферный прайс составил 15 млн. евро.

Уже второй год подряд Матвея Сафонова называют преемником легенды сборной России Игоря Акинфеева. У вратаря «Краснодара» есть все шансы попасть в заявку сборной России на чемпионат Европы и стать звездой этой команды. Как это сделал три года назад Игорь Акинфеев на домашнем чемпионате мира.

Алексей Ионов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Алексей Ионов

Самый универсальный игрок «Краснодара» и сборной России. За два месяца полузащитник превратился в центрального форварда и засветился на краю обороны. За эти качества Алексея Ионова ценит главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Алексей Ионов стал центральным форвардом всего месяц назад. Это была вынужденная мера. Маркус Берг был травмирован, а Виктор Классон разучился играть на острие. Виктор Ганчаренко оставил выбор на Алексее Ионове, и не прогадал. Форвард забил три мяча в двух матчах и стал лидером «Краснодара».

Алексей Ионов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Неудивительно, что Станислав Черчесов уже несколько лет стабильно вызывает игрока в сборную Россию. Шансы Алексея Ионова на попадание в финальную заявку национальной команды близки к 100%.

Если нападающий «Краснодара» сохранит форму на Евро-2020, то мы увидим новую звездную сборной России. Такого универсального игрока у этой команды не было уже несколько лет.