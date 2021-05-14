Пацан – отличный, тренер – нулевой. Сотрудник ФК «Сочи» разнес известного блогера Картавого Ника

Фото: YOUTUBE/ФК KF-TITANS

Никита Ковальчук – известный футбольный журналист, комментатор и блогер. На Youtube он больше известен как Картавый ник. Его авторский проект «Картавый футбол» стал одним из первых футбольных видеоблогов в русском сегменте сервиса.

Еженедельно Никита делал обзоры ведущих европейских чемпионатов, снимал фильмы об известных футболистах и общался со звездными гостями. Параллельно Ковальчук работал на телевидении. Он был ведущим канала «Россия-2». Хотя работать на ТВ мужчина начинал в качестве режиссера монтажа.

Фото: YOUTUBE/ФК KF-TITANS

После закрытии «России-2» Картавый Ник ушел на канал «360», а затем ударился в тренерскую деятельность. Он бросил все проекты и переехал в Санкт-Петербург. Вместе с местным «Динамо» он создал команду «Я тренер». Также назывался новый Youtube-проект блогера. Там он рассказывал о первых шагах в новом качестве.

В 2018 и 2019 годах его команда даже участвовала в первом лиге первенства Санкт-Петербурге. В последнем сезоне клуб Картавого Ника завоевал бронзовые медали турнира.

Фото: YOUTUBE/ФК KF-TITANS

После первого успеха Никита уехал на стажировку в «Сочи». Он занимался с молодежной командой «барсов», которая тренировалась в пгт. Афипский, что в Северском районе. После нескольких занятий Ковальчук заключил соглашение с клубом. Он стал ассистентом главного тренера молодежной команды. Но не заслуживал уважения у коллег.

- Воспринимали ли его как тренера? Конечно, нет. Никто вообще, – неожиданно поделился впечатлениями экс-игрок столичного «Спартака» Алексей Бондарь в интервью Sport24. Он работал администратором команды, куда взяли Картавого Ника.

Фото: YOUTUBE/ФК KF-TITANS

Назначение Никиты Ковальчука в команде восприняли как пиар-акцию.

- Ну он был с нами на тренировках, выполнял мелкие поручения. Просто чтобы показать, что он с нами. На одном турнире отдали ему ребят на просмотре. Никита их тренировал — и ничего, ну просто ноль – добавил Бондарь.

Бывший игрок не верит в перспективы Никиты Ковальчука стать тренером.

- Дай ему бог, но не верю. Зачем что-то искать, если у тебя уже все хорошо? Никита жил здесь с девочкой, ел за свои деньги. Тратил, скажем 100-150 тысяч в месяц. А чем зарабатывал? Только блогом? Тогда куда дальше лезть? – задался вопросом Бондарь.

Фото: YOUTUBE/ФК KF-TITANS

Однако специалист отметил стремления Картавого Ника. Ради тренерской лицензии категории С Ковальчук даже переехал в Латвию.

- В нашу ВШТ (Высшую школу тренеров – прим.) он поступить не может — с (Андреем) Лексаковым (техническим директором Российского футбольного союза) никак. Сейчас пробует в Латвии – резюмировал Алексей Бондарь.

Никита Ковальчук покинул «Сочи» летом 2020 года. Сейчас он трудится аналитиком латвийского клуба «Метта». После девяти туров рижский клуб обосновался на шестой позиции в чемпионате стране. Всего участие в розыгрыше принимают девять команд.