Увидел на пожаре и влюбился: спасатель нашел жену, когда тушил огонь

Пожарный встретил свою любовь на выезде Фото: Артем КИЛЬКИН

15 мая - Международный день семьи. Собрали пары, в которых оба супруга - сотрудники МЧС. У каждой пары - свой путь друг к другу и в профессию.

Начальник отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 6 пожарно-спасательного отряда старший лейтенант внутренней службы Гайкас Гамалян познакомился со своей супругой Натальей (она сейчас старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Туапсинского района) на первом курсе академии МЧС.

Гайкас Гамалян познакомился со своей супругой Натальей на первом курсе академии МЧС Фото: семейный архив.

- Я тогда искал человека, который поможет мне решить задачу по высшей математике, и все ребята с курса посоветовали обратиться к Наталье, - рассказывает Гайкас. – Наташа училась на одни пятерки и согласилась помочь. А после я позвал ее в кино. С тех пор и не расстаемся.

А уже после вуза оба устроились на работу в МЧС, Сейчас они легко совмещают ее с семейной жизнью. График у обоих одинаковый, а выходные всегда проводят вместе.

- На работе мы коллеги, только дома – супруги, - улыбается Наталья. – И хотя мы работает по разным направлениям, всегда помогаем друг другу. Даже спорим, бывает.

Нередко Наталья и Гайкас вместе выезжают на происшествия, часто – на пожары. Если кто-то задерживается на работе, на выезде или несколько дней находится на лесных пожарах, то относятся к этому абсолютно спокойно, понимая всю специфику работы.

Гайкас Гамалян с женой Анастасией Фото: семейный архив.

- Для нас семья — это как дежурный караул, где каждый выполняет обязанности по своему направлению, но при этом это единый механизм, у которого общие цели и общие задачи, - говорит Гайкас.

Крепкая семья и старшего инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Краснодара Данила Патракова. Его супруга Анастасия тоже служит в министерстве. Она - главный специалист отдела организации оперативной службы центра управления в кризисных ситуациях.

Данила Патраков с супругой Анастасией Фото: из семейного архива

Пара тоже познакомилась в вузе, правда, оба тогда учились в Екатеринбурге. Анастасия стояла в наряде по курсу, а Данила пришёл с другом к ним на этаж. Начали общаться, а затем - встречаться. А уже через год пара поженилась.

- Самым трогательным моментом была наша свадьба, - рассказывает Анастасии. - Мы не стали звать много гостей, сообщили о нашей помолвке лишь самым близким. Поженились в Екатеринбурге, надели парадную форму МЧС и побежали в загс, а потом пришли в институт на пары. Нас все поздравляли и это было так мило.

Потом пара переехала в Краснодар, где оба устроились на работу в МЧС.

Денис Разгонов тоже был студентов вуза МЧС, когда встретил свою любовь Марину. Тогда он учился на 1 курса, Марина – на третьем. Встречались три года, а потом поженились.

Денис Разгонов с супругой Марией Фото: семейный архив.

Сейчас Денис работает начальником пожарно-спасательной части. Марина - старший инспектор надзорной деятельности и профилактической работы Тбилисского района. Когда выпадают совместные выходные, они ездят в парк. Отпуска тоже планируют вместе.

- Обычно путешествуем по России, - рассказывает Марина. – Наша страна настолько красива и уникальна, что грех менять ее на заграницу.

Денис Разгонов с супругой Марией в день свадьбы Фото: семейный архив.

У Марины с Денисом двое детей. Дочке шесть, сыну – три года. И они очень любят приходить к родителям на работу.

- Я часто привожу дочку и сына к себе в пожарную часть, - рассказывает Денис. – Им тут очень нравится.

А вот пожарный Олег Кошевой встретил свою любовь на службе. Ирина тогда вообще собиралась замуж и была вся в предсвадебных хлопотах. У Олега тоже были отношения.

Олег Кошевой с супругой Ириной Фото: семейный архив.

Но выезд на пожар изменил все планы. На одном из ЧП Олег и познакомился с Ириной.

- Это была любовь с первого взгляда, - рассказывает Ирина. – С той самой первой встречи я больше ни о ком не могла думать, только об Олеге. Жениху своему сказала, что свадьбы не будет, и ушла к Олегу.

Олег тоже разошелся с девушкой ради Ирины. И 18 сентября 2004 года они поженились. В этом году семья отметит розовую свадьбу.

А дочь пары тоже хочет работать в МЧС. Полина, которая учится в 9 классе, даже участвовала тематической смене «Юный пожарный».

Олег и Ирина относятся с пониманием.

Олег Кошевой с супругой Ириной с день свадьбы Фото: семейный архив.

- Мы уже привыкли и к ночным сменам, и к вызову на пожар в любое время, - говори Ирина. - Быть женой пожарного и сложно, и интересно одновременно. И каждый раз, отправляя мужа на смену, желаю ему спокойного дежурства и «сухих рукавов».

- Каждый вечер, если это позволяет рабочий график, мы собираться за одним столом и за ужином делимся новостями, своими успехами, - рассказывает Олег. - Семья - это опора, тыл, поддержка, понимание. Место, где тепло и хорошо, где тебя любят и ждут.