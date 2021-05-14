Клещи в Краснодарском крае 2021: где встретить и как обезопасить себя Фото: Мария ЛЕНЦ

Клещи в Краснодарском крае 2021 уже напомнили о себе нескольким сотням жителей Кубани. По последним данным, за помощью к врачам уже обратились свыше 300 человек. Это данные краевого Роспотребнадзора.

- За медицинской помощью после укусов клещей обратились 313 человек, – сказали в пресс-службе ведомстве.

Клещи в Краснодарском крае 2021 не так активны, как год назад. За аналогичный период в 2020-м за медицинской помощью обратились 508 человек. Это на 38% больше, чем в этом году.

По данным специалистов, Клещи в Краснодарском крае 2021 обитают 24 видов и шести родов. Некоторые из них служат переносчиками болезни Лайма. Исдосовых клещей часто всего можно встретить на дачных и садовых участках, тропинках и опушках, лугах и парках.

- Обычно клещи обитают в смешанных, хвойных и лиственных лесах, которые имеют хорошо развитый травяной покров и подстилку из опавшей и гниющей листвы, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также на клещей можно наткнуться в сыром лесу или месте, где есть высокая трава или мелкий кустарник. Именно поэтому они чаще обитают на обочинах лесных дорог.

Считается, что основной период активности клещей приходится на апрель – июнь. Однако вероятность укуса остается до начала октября.

Обезопасить себя от клещей можно соблюдая несколько правил. Например, во время выхода на природу стоит брать с собой головным уборы, одежду и обувь, которая не позволит членистоногим оказаться на коже. После возвращения домой требуется обязательно осматривать все тело. Чаще всего клещи кусают за область паха и подмышек, так как кожа в этих местах наиболее тонкая. Также они нередко присасываются к волосистой части головы малышей.

- Самый простой и надежной способ защиты от клещей – пропитка одежды репеллентами и смазывание обшлагов рукавов и брюк инсектицидами, - отмечают специалисты.

Также эксперты рекомендуют отказаться от переноски букетов лесных растений. Именно таким способом клещи чаще всего оказываются в жилых домах. Также после выхода на природу обязательно нужно осматривать домашних животных.

Клещи в Краснодарском крае 2021 способны заразить болезнью Лайма. Также она известна как клещевой боррелиоз. Вакцины от этой инфекции еще не существует.

Если человек заразился болезнью Лайма, на месте укуса появляется покраснение. Со временем они увеличивается в размерах, бледнеет и приобретает форму кольца.

– Человек ощущает головную боль, недомогание, повышается температура тела. Если не начать лечение, то через две или более недели развиваются неврологические и сердечно-сосудистые осложнения. С шестой недели болезни могут развиваться суставные, кожные и другие воспалительные процессы, – говорят в Роспотребнадзоре.

В этой ситуации важно вовремя обратиться к врачу. Только так можно избежать серьезных последствий для организма.

В случае укуса клеща необходимо сразу обратиться к врачу. Специалисты не советуют достать членистоногого пальцами. Так можно раздавить его и занести в рану инфицированное содержимое.

На начало мая специалисты краевого Роспотребнадзора выявили 16,9% положительных результатлв на иксодовый клещевой боррелиоз и 1,4% положительных результатов на грануляцитарный анаплазмоз человека.