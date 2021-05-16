В Новороссийске на месте драмтеатра построят офисное здание

Здание театра снесли и на его месте - гора кирпичей. Фото: Сергей Стряпухин

Строительство драмтеатра в Новороссийске началось еще в 80-х годах. Но его так и не возвели до конца. Участок, на котором поселился культурный недострой, несколько раз менял хозяев. Объект в центре города мешал, пугал и угрожал. А в феврале 2021 года на площадку приехали экскаваторы.

Так здание выглядело до того, как его снесли. Фото: Александр Бурцев

- Недострой начали сносить, а мы забеспокоились, - рассказала радио «КП»-Краснодар» местная жительница Татьяна Трибрат. - Ведь экологи и архитекторы высказались за то, чтобы сохранить эту территорию как зеленую зону, пока не появятся деньги. А теперь мы волнуемся, что на этом место снова вырастет какой-нибудь бетонный монстр. Хотя хочется верить в то, что в будущем тут все же построят театр.

Долгое время скелет несостоявшегося театра мозолил глаза местным жителям, теперь на его месте тонны строительного мусора. Но очистка территории не за горами, а причина – мотивированность инвестора!

Фото: Сергей Стряпухин

- Состоялось заседание совета, на котором был представлен градостроительный проект функционального офисного центра, который планируется на этом месте, - сообщил радио «КП»-Краснодар» главный архитектор Новороссийска Борис Александров. - Он состоит из 4-х зданий по три этажа, и одно из них 4 этажа. Подземные парковки и продолжение улицы Победы станут единой прогулочной зоной.

То есть лакомый кусочек земли в самом центре - под бизнес! И пока что инвестор обещает высадить вокруг офисного центра аллею, разместить детскую площадку и поставить скамейки.

Фото: Сергей Стряпухин

- Мы живем при капитализме и все решают деньги. И какие-то иллюзорные желания по поводу театра, это хорошо, но реалии говорят, что человек, у которого есть деньги, выкупает участок и сам решает, что там строить, - комментирует новороссийский блогер Василий Алексеев. - Так как это исторический центр, есть ограничения. Изначально я слышал, что там собираются строить многоэтажки и это нас не радовало, теперь по этажности устраивает.

А вот построят ли театр – вопрос драматический и риторический.