Видео пожара в строящемся детском саду в Кореновске опубликовало МЧС

Фото ГУ МЧС РФ по краю

Последствия пожара в строящемся детском саду в Кореновске – дотла выгоревшая крыша, верхний этаж и подвал. Ущерб уже подсчитывают специалисты.

Напомним, здание детского сада, который планировалось открыть уже 1 сентября этого года, вспыхнуло в обед 14 мая. Огонь охватил кровлю, также возгорание тушили в подвале. Языки пламени распространялись очень быстро, справиться с ними оказалось задачей не из простых. Пожарными было подано восемь пожарных стволов.

- В 13:49 диспетчеру поступила заявка о пожаре по улице Медведева. Сначала площадь достигала 300 квадратных метров, позже увеличилась до 800. На месте было созданы боевые участки на тушение и защиту рядом стоящих зданий. В 16:54 открытое горение локализовали. В 18:13 зафиксирована полная ликвидация пожара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В прокуратуре края рассказали, что площадь комплекса составляет 12 тысяч квадратных метров, из них огнем уничтожено 800. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- Пожар произошел на чердачном помещении при монтажных работах. Жертв и пострадавших нет. Прокуратура даст оценку соблюдению правил пожарной безопасности при проведении строительных работ, - сообщили «КП» - Кубань» в надзорном ведомстве.

Также представитель прокуратуры добавил, что ранее как действующему и предыдущему подрядчикам, а также к администрации района принимались меры за нарушение сроков при возведении детского сада.

Последствия пожара в строящемся детском саду сняли на видео с беспилотника. С высоты птичьего полета видно, как синяя кровля здания превратилась в пепел.