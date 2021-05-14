Добро пожаловать в Анапу!: Фестиваль «А.море фест» открыл летний сезон-2021

Фото: архив "КП" - Кубань"

Итак, дамы и господа, долгожданный летний морской сезон 2021 года открыт! И первым городом Черноморского побережья Кубани, который распахнул свои дружелюбные объятия гостям, стала Анапа.

Фото: архив "КП" - Кубань"

Произошло это не банально. Курорт подготовился к встрече таких долгожданных отдыхающих и выстрелил... Фестивалем!

Да, никто не ожидал, что, приехав на этот тихий по определению "детский курорт", вдруг окажется участником события под названием «А.море фест». А вот так вот, умеют и анапчане зажечь!

Фото: архив "КП" - Кубань"

Фестиваль призван разбудить интерес ко всему, что составляет ценность отдыха на берегах Черного моря. Это не только купание в море... Но и приобщение к культуре древнего города-курорта, его традициям и ценностям. Это, по сути, программа по обновлению влюбленности в места, которые когда-то древние греки точно так же выбрали по зову души.

Анапа фестивальная

Как сообщили корреспонденты "КП" - Кубань" первый день фестиваля «А.море фест» был посвящен организационным хлопотам. А вот уже завтра начнется самое интересное.

15 мая пройдет фестиваль воздушных шаров. Аэростаты поднимутся в небо на Центральном пляже с 5 и до 7 утра, а также с 18:00 до 20:00.

Внимание, гурманы!

В 8 утра начнет работу эногастрономическая ярмарка. А впереди - первый в России винный марафон. Новички и профессионалы преодолеют маршрут вдоль побережья и виноградников.

Девятый вал

С 09.00 гостей встретит Арт-авеню. Здесь свою продукцию представят местные художники, ремесленники и уличные артисты. Те, кто когда-то был в Анапе, конечно, знают, какие классные морские пейзажи ждут вас на стендах... Смотришь на на них и понимаешь, ученики Айвазовского - вот они, перед вами!

Где находится нофелет?

В дегустационном шатре пройдут мастер-классы: в 12:00 – «Куда деть телефон и кто оплачивает счёт?», в 14:00 – «Экспресс-курс сомелье-любителя городского типа», а 16:00 – «Большое русское вино. Simple travel – новая философия путешествий».

Фото: архив "КП" - Кубань"

Кино, кино, кино...

В 17.00 актриса Агата Муцениеце проведет автограф-сессию, а в 18:00 выступит артист Stand up Дмитрий Романов, на разогреве у него шутить будут Дмитрий Бавин, Эрнест Таржуманян и Скиф Бестаев.

В 18:00 на лаунж-зоне на пляже покажут фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной», а в 20.00 на главной площади города состоится презентация фильма «Честный развод» с актрисой Агатой Муцениеце.

И вообще, друзья, фестиваль будет зажигать еще аж 10 дней!