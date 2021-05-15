Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 мая 2021: стали известны самые зараженные Кубани региона за последние 24 часа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская Правда» – Кубань» уже больше года ежедневно следит за ситуацией с распространением COVID-19 на территории Краснодарского края. По последним данным, за сутки в региона было сдано 96 положительных тестов на коронавирус – это худший показатель за неделю.

По информации «КП» – Кубань», за последние 24 часа заболевшие были выявлены сразу в 21 муниципалитете Кубани – это самый низкий показатель в регионе за неделю. Наибольшее количество заразившихся за сутки было зафиксировано в Краснодаре. За последние сутки в краевом центре COVID-19 подтвердился у 28 человек.

Также оперштаб назвал районы Краснодарского края, которые вошли в так называемый антирейтинг с наиболее высоким количеством заразившихся за прошедшие сутки.

Его возглавил Лабинский район. За последние 24 часа положительный тест в муниципальном образовании сдали 9 человек.

- Сразу следом идут Казаский и Тихорецкий районы. Здесь было зафиксировано по 6 новых случаев заражения инфекцией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Однако ситуация с распространением страшной инфекции на Кубани остается под контролем. Уже несколько недель в регионе не фиксировалось больше 100 новых случаев заражения инфекцией. Но говорить о полной победе над коронавирусом еще рано.

Сейчас в Краснодарском крае развернулась массовая вакцинация населения. Она стартовала в конце прошлого года. Прививки от инфекции уже сделали почти 500 000 жителей Кубани. Ежедневно эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

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