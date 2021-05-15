330 тысяч цветов: в Краснодаре украшают общественные территории

Фото: t.me/krdru
В Краснодаре к предстоящему лету украшают цветами общественные территории. Яркие клумбы создают у горожан и гостей города праздничное настроение.
Фото: t.me/krdru
В числе самых популярных для высадки растений - катарантус, ипомея, колеус, петуния, тагетес, георгины, канна и бальзамин. Сочные бутоны радуют глаз.
Фото: t.me/krdru
- Всего до конца мая высадят более 330 тысяч цветов разных сортов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.
Фото: t.me/krdru
Представитель пресс-службы напомнила, что желающим проголосовать за зелёные зоны в Краснодаре помогают волонтеры.
Фото: t.me/krdru
В краевой столице работают шесть информационных точек, где добровольцы оказывают помощь жителям города, желающим принять участие в голосовании.
Фото: t.me/krdru
Онлайн-голосование по благоустройству зелёных зон началось 26 апреля и продолжается до 30 мая.
Фото: t.me/krdru
Их по итогам набранных голосов приведут в порядок в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Фото: t.me/krdru
Она входит в национальный проект «Жильё и городская среда».
Фото: t.me/krdru
В городе работают информационные точки, на которых волонтеры консультируют, как можно принять участие в голосовании.