330 тысяч цветов: в Краснодаре украшают общественные территории

Фото: t.me/krdru

В Краснодаре к предстоящему лету украшают цветами общественные территории. Яркие клумбы создают у горожан и гостей города праздничное настроение.

Фото: t.me/krdru

В числе самых популярных для высадки растений - катарантус, ипомея, колеус, петуния, тагетес, георгины, канна и бальзамин. Сочные бутоны радуют глаз.

Фото: t.me/krdru

- Всего до конца мая высадят более 330 тысяч цветов разных сортов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.

Фото: t.me/krdru

Представитель пресс-службы напомнила, что желающим проголосовать за зелёные зоны в Краснодаре помогают волонтеры.

Фото: t.me/krdru

В краевой столице работают шесть информационных точек, где добровольцы оказывают помощь жителям города, желающим принять участие в голосовании.

Фото: t.me/krdru

Онлайн-голосование по благоустройству зелёных зон началось 26 апреля и продолжается до 30 мая.

Фото: t.me/krdru

Их по итогам набранных голосов приведут в порядок в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: t.me/krdru

Она входит в национальный проект «Жильё и городская среда».

Фото: t.me/krdru

В городе работают информационные точки, на которых волонтеры консультируют, как можно принять участие в голосовании.