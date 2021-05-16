Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 мая 2021: работником отелей рекомендовано пройти вакцинацию, чтобы не стать источником распространения инфекции

Для отдыхающих установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук Фото: Юлия БАРАНОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 16 мая 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 94 зараженный. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 46,9 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2844 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 825,6.

Краснодарский край входит ТОП 5 регионов по числу привитых от опасной инфекции. Кубань лидирует и по числу записавшихся на вакцинацию через портал госуслуг. По мнению специалистов, вакцинация – единственный способ избежать локдауна.

Запас лекарств к курортному сезону подготовили в медучреждениях Кубани. Кроме того, для туристов имеется резервный коечный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

На курортах Кубани строго соблюдают эпидемиологическую безопасность в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В местах общего пользования, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В отелях и санаториях постоянно проводится профилактическая дезинфекция. Базы приема обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты.

Для отдыхающих установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха рециркуляторами.

- Важнейшими категориями являются люди, которые работают в туристической индустрии. Это работники гостиниц, отелей, других центров, которые принимают гостей, - считает заместитель главного врача по клинико-экспертной работе «Специализированной клинической инфекционной больницы» Краснодара Игорь Люлин. - Очень важно защитить работников отелей, чтобы они не служили источником распространения инфекции и чтобы летний период прошел гладко.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 16 мая 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 18 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 16 мая 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 4 человека.

Коронавирус в Сочи 16 мая 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 10 человек.

Коронавирус в Геленджике 16 мая 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 2 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 16 мая 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 16 мая 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция ни у кого не подтвердилась.