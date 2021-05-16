Анна Нетребко сходила на Сенной рынок и прогулялась по улицам Краснодара

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Великая оперная дива и уроженка Краснодара Анна Нетребко приехала в город своего детства с мужем, оперным певцом Юсифом Эйвазовым, и сыном Тиаго.

Звездное семейство отправилось в жаркий день прогуляться по краснодарским улицам.

- Острый репортаж из солнечного Краснодара! Ребята! Мы на родине! Опять! - радостно начала рассказ Анна Нетребко.

Ее муж Юсиф Эйвазов за кадром уточнил, что это ответка тем "долбоящерам" , которые распростаняют слухи об их с Анной разводе.

- Это для тех долбоящеров, которые на прошлой неделе написали, что мы с тобой развелись, ты собрала детей и уехала куда-то, - сказал Эйвазов.

Надо сказать, что, приезжая в Краснодар, Анна Нетребко частенько посещает ярмарку хенд-мейда, которую устраивают местные умельцы в центре города. Вот и на этот раз оперная певица с сыном выбрали здесь мягкие игрушки приболевшему другу Тиаго и яркие бусы бабе Тане.

Походив по рядам со всякой всячиной, Анна с семейством пошли на Сенной рынок за клубникой для варенья и продуктами для ужина.

Как сказала певица - на Колхозный рынок, так его называли в ее детстве.

Завершился репортаж вечерним ужином - Анна показала, как она готовит красную рыбу.