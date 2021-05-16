Фото: ФК "Сочи"

ФК "Сочи" - в Лиге конференций УЕФА. В европейский турнир команда вышла после игры с "Химками". Матч прошел в Подмосковье, 16 мая. И от этой игры зависело, на каком месте закончат чемпионат России «барсы».

Выйти в Лигу конференций УЕФА команда могла в двух случаях - при победе над "Химками", или же сыграв с этой командой вничью.

В первом тайме игра не клеилась, ворота команд так никто и не распечатал. Во втором тайме счет на табло также не изменился. Но ничья с "Химками" дала "Сочи" путевку в европейский турнир - Лигу конференций УЕФА.

Лига Конференций – это новый европейский турнир. И он – третий по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы. И он впервые пройдет в сезоне 2021/2022.