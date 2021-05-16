"Такой хоккей нам не нужен": на турнире в Саратове юные спортсмены сошлись стенка на стенку в массовой драке

Фото: кадр из трансляции

В Самаре проходил турнир по хоккею среди школьников 2009 года рождения. Команда «Олимп» из Самары встречалась с «Айсбергом» из Горячего Ключа. Все шло хорошо, пока не закончилась игра. В ней победу одержали ребята из Краснодарского края. И тогда хоккеисты «Олимпа» высыпали на лед в полном составе и устроили массовую драку с ребятами из Краснодарского края.

Видео, как юноши сошлись стенка на стенку, появилось в сети. Это – кадры из видеотрансляции матча

-Такой хоккей нам не нужен, - расстроен комментатор игры.- Вы посмотрите, что происходит. В полном составе высыпают на лед хоккеисты «Олимпа». Да…. Вот так финал. Родители спешат на лед.

Разнимать драчунов кинулись мамы и папы ребят. В команде из Горячего Ключа это происшествие пока не комментируют, лишь говорят, что сами будут разбираться во всем. Но несмотря на все, ребята из Краснодарского края победили и в этот же день им вручили награды турнира "Кристал".

А вот в ХК "Олимп" пока молчат.