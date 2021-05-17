Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 мая 2021: врач рассказал, почему на Кубани от COVID-19 не привита даже половина населения

Больных становится меньше, но желающих привиться все же мало Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 17 мая 2021. Уже несколько дней подряд в регионе фиксируют меньше 100 заболевших в день. Но это совсем не значит, что пора снимать режим повышенной готовности. Врач-инфекционист объяснил, почему в Краснодарском крае больных меньше, а режимы ЧС только продлевают. Также замглавного врача краевой инфекционной больницы Игорь Люлин рассказал об очередной волне коронавируса в регионе и пояснил, почему на Кубани от COVID-19 не привита даже половина населения.

- Сегодня в крае каждый может записаться на вакцинацию, или прийти в мобильные центры. От коронавируса привито уже почти 600 тысяч человек. Но этого мало в масштабах Кубани, где живут 6 млн человек, - сказал Игорь Люлин. - Хотя первой задачей мы ставили вакцинацию уязвимых групп: пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И сегодня ровно половину введенных доз получили именно эти категории.

Врач рассказал, что пандемия никуда не делась, и прививаться необходимо. Особенно, если нет антител.

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