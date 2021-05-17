Посадил невиновного за взятку: судья в Краснодарском крае получил пять с половиной лет строгача

Александр Турицын обжаловал приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-председателя Щербиновского районного суда Александра Турицына осудили летом прошлого года. Бывшему вершителю судеб дали пять с половиной лет колонии строгого режима за взятку в 230 тысяч и покушение на взятку в 300 тысяч рублей.

Судья (на тот момент уже в отставке!) сам попал на скамью подсудимых, когда выяснилось, что в 2016 года он посадил в тюрьму за изготовление и хранение наркотиков невиновного человека. Вину обвиняемого доказывали сотрудники регионального управления ФСКН (федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков — авт.) и управления МВД на транспорте. Подсудимый жаловался на них, сообщая о фальсификации доказательств. Турицын в свою очередь успокоил оперативников, гарантировав обвинительный приговор несмотря ни на что. Но за солидное вознаграждение. Оно-то его и сгубило.

- В октябре 2016 года после вынесения обвинительного приговора судья получил 230 тысяч рублей. В январе 2017 года судья получил еще 300 тысяч рублей якобы для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, – говорилось в обвинительном заключении.

Спустя год Александр Турицын ушел в отставку. Своей вины бывший судья так и не признал, заявив, что стал жертвой провокации.

Между тем, обвинительный приговор тому, кого он посадил за хранение наркотиков, был отменен. Мужчина получил 400 тысяч рублей компенсации за необоснованное привлечение к ответственности.

А сам Турицын обжаловал собственный приговор в Верховном суде РФ.

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