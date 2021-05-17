Ленина обезглавили: что случилось с памятником вождю на Кубани

Такое в Абинском районе случилось в первый раз

В ночь на 17 мая в поселке Ахтырском Краснодарского края неизвестные напали на монумент Владимира Ленина. Он установлен в центре парка напротив местного ДК. В сеть попали фотографии вождя без головы.

Памятник пообещали восстановить в кратчайшие сроки

В администрации поселка рассказали, что будут ловить преступников по камерам видеонаблюдения вместе с полицией.

- Мы подключили к делу полицию. У нас есть записи с видеокамер, правда там достаточно плохо видно вандалов. Будем искать виновных, конечно, а потом восстанавливать памятник- сказали «КП»-Кубань» в администрации поселка.

Глава Абинского района Вячеслав Иванов сказал, что органы местного самоуправления приложат максимум усилии для того, чтобы в кратчаи шие сроки восстановить объект исторического и культурного наследия.

Тем временем местные жители подняли шум в социальных сетях.

- Варвары! Лучше бы что-нибудь полезное сделали. За такие дела руки отрывать нужно, - возмущаются пользователи в социальных сетях.

Кому же помешала голова Ленина, будет выяснять полиция. Если вы владеете какои -либо информациеи об этом вопиющем случае, сообщите в дежурную часть ОМВД по телефону 02 или 8 (86150) 53140

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