На Кубани перевернулся школьный автобус: пострадали двое детей и учитель

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась днем 17 мая на трассе в Тбилисском районе. Там водитель автомобиля Lada врезался в школьный автобус, после чего машина с детьми перевернулась на крышу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В результате ДТП пострадали водитель легковушки, а также находившиеся в автобусе сопровождающая и двое несовершеннолетних 13 и 14 лет, пристегнутые ремнями безопасности, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Авария произошла утром 29 марта на трассе около станицы Новоминской Каневского района. Как стало известно, школьный автобус с детьми ехал из Ейска в Тимашевск. У ребятни была запланирована экскурсия в местный музей. Но до пункта назначения школьники не добрались из-за ДТП (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).