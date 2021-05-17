Смертельный путь. Что произошло на следственном эксперименте по делу о сбитом судьей велосипедисте

Видеокамеры зафиксировали Юрия Захарчевского за рулем автомобиля сразу после аварии

В Краснодаре следователи провели эксперимент по уголовному делу о гибели 29-летнего велосипедиста Данила Юханова под колесами судейского Land Cruiser. Трагедия произошла в апреле прошлого года. Молодой мужчина ехал в аптеку, когда сзади в него резко врезался внедорожник. От удара он отлетел на несколько метров и подняться уже не смог. К парню подбежали прохожие, а водитель внедорожника дал по газам. От многочисленных травм молодой мужчина почти сразу впал в кому. Спустя четыре месяца он умер в больнице, не приходя в сознание.

Свидетели драмы вызвали полицейских и скорую. Они же, к счастью, запомнили номера машины. От "крузака" на месте аварии остались следы - накладка с правого зеркала и подкрылок. Трагедия попала на уличные камеры видеонаблюдения. В считанные минуты автомобиль нарушителя полицейские нашли на соседней улице. Когда выяснилось, кто им управлял, правоохранители оторопели. Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский отпираться не стал. Но на опросе, посмотрев видео момента аварии, сказал, что не помнит столкновения.

Уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом возбудили не сразу, а только после открытого обращения родственников Данила в СМИ. Однако Юрий Захарчевский значится в нем лишь свидетелем, но не фигурантом.

Не было главного участника трагических событий и во время следственного эксперимента.

- Он прошел в условиях, максимально приближенных к обстоятельствам реальной трагедии - в том самом злополучном месте, на улице Бородинской в Краснодаре, и в то же самое время суток. В эксперименте использовался автомобиль «Toyota Land Cruiser», аналогичный тому, который сбил Данила, и участвовали следователи, сотрудники экспертного учреждения, статисты, понятые, а также семья погибшего, - рассказал адвокат, управляющий партнер АБ «Правовой статус» Алексей Иванов.

По словам представителя семьи погибшего мужчины, эксперимент начался до полуночи, а подписание объемного протокола завершилось только к утру. Все участники зафиксировали, что участок дороги, на котором произошло ДТП, имеет неограниченную видимость.

К слову, в Краснодарском краевом суде, где работает Юрий Захарчевский, о произошедшем известно. Здесь ждали, что покажут итоги проверки правоохранителей.

- По ее результатам будет приниматься решение, - поясняли "КП" - Кубань" в пресс-службе инстанции некоторое время назад.

И пока нет оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Действующий судья за все время следственных действий не был отстранен от ведения судебных процессов и даже не лишен права управлять автомобилем.