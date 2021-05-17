Купальный сезон в Краснодарском крае 2021: когда начинается и заканчивается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На побережье Черного моря уже не протолкнуться. Туристы со всей страны ринулись на курорты Кубани из-за закрытия границ с Турцией. Однако купальный сезон в Краснодарском крае еще не открыт. Из-за аномально холодной весны море еще не прогрелось.

«КП» – Кубань» выяснила, когда начинается и заканчивается купальный сезон в Краснодарском крае 2021.

Эта весна точно останется в памяти жителей Кубани. Вместо теплых солнечных дней на Кубань обрушились морозы и ливни. Хотя температура воздуха в регионе оставалась в пределах климатической нормы.

Отметим, что это редкое явление для Краснодарского края. Обычно в это время года погода сильно превышает базовые значения. Но нынешняя весна стал исключением. Вместо футболок и легких платьев местным жителям пришлось носить пальто и куртки.

Сейчас погода постепенно приходит в норму. Но купальный сезон в Краснодарском крае 2021 стартует не второй недели июня. Это самые оптимистичные прогнозы синоптиков.

Пока море еще не прогрелось. Средние температурные значения в мае пока не превышают 15-17 градусов. Это на пять значений меньше нормы.

Поэтому купальный сезон в Краснодарском крае 2021 откладывается. Если раньше он стартовал во второй половине мая, то сейчас – минимум в середине июня.

Считается, что комфортная температура для купания – плюс 22 градуса. Пока этот показатель остается сильно ниже нормы. Максимальная температура воды в Черном море в мае составила всего 17 градусов. Она идеально подошла разве что «моржам».

Не исключено, что купальный сезон в Краснодарском крае 2021 вовсе начнется в конце июня. Но это самые худшие прогнозы синоптиков.

Более вероятно, что купальный сезон в Краснодарском крае стартует ближе к середине июня.