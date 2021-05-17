«Есть вариант свалить в Европу»: подросток оставил родителям странную записку и пропал

Фото: vk.com/poiskdetei23

В Краснодаре вот уже четвертый день идут поиски 17-летнего Ивана Белого. Вечером 13 мая юноша ушел из дома, оставив странную записку. Прочитав ее, семья забила тревогу и обратилась в полицию.

Ушел, никого не предупредив

Школьник вместе с родителями живет в одном из частных домов поселка Белозерного. На занятия ходит в университет. Он - студент первого курса вуза. 13 мая юноша, как обычно, вернулся с учебы, ушел в свою комнату. Около 22:00 вышел из дома, правда, куда ушел, никому не сообщил.

Через час после ухода родители стали звонить ему. Но оказалось, что парень выключил свой мобильник, - номер был недоступен. Семья не на шутку встревожилась — ни мать, ни отец не могли понять, куда пропал сын. Ведь раньше с ним никогда такого не происходило. Но еще сильнее взрослые испугались, когда зашли в его комнату.

«Ловить мне здесь нечего!»

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на столе у кровати юноша оставил записку, содержание которой и семье, и правоохранителям показалась странной.

- Мам, пап… у меня есть вариант свалить в Европу, тут ловить мне нечего, - написал подросток, после чего исчез.

Родные уже обзвонили всех знакомых пропавшего, а также проверили все места, где Иван мог бы находиться. Активно занимаются поисками и правоохранители.

- Семья пропавшего мальчика полная, ранее подросток из дома не уходил, на учете в отделе по делам несовершеннолетних он не состоит, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Кроме того, подключились к работе и добровольцы, которые разместили в социальных сетях информацию об исчезновении краснодарца с надеждой, что кто-то видел Ивана Белого или знает что-либо о его судьбе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Проводятся необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения, - сообщают в УМВД по Краснодару.

КОНКРЕТНО

На вид парню 16-17 лет, рост 165-170 сантиметров, он худощавого телосложения. У подростка русые волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи он был одет в темные брюки, темную футболку. На ногах – черные кроссовки.

Всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении Ивана Белого, просят позвонить в полицию 02 (102) или волонтерам в Краснодаре по телефону: 8-915-857-85-44.