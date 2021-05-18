Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 мая 2021: названы самые зараженные Кубани региона за последние сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» непрерывно следит за ситуацией с распространением COVID-19 на территории региона. По последней информации, за сутки в Краснодарском крае был получен 91 положительный тестов на коронавирус – это повторение лучшего результата за неделю.

По информации «КП» – Кубань», за прошедшие сутки заболевшие были выявлены сразу в 15 муниципалитете Кубани – это самый низкий показатель в Краснодарском крае. Более трети заразившихся за сутки было зафиксировано в краевом центре. За последние сутки в краевом центре COVID-19 подтвердился у 35 человек.

Также оперативный штаб региона назвал районы Краснодарского края, которые стали участниками антирейтинга с самым большим количеством заразившихся за предыдущие сутки.

Его возглавил Лабинский район. За последние 24 часа положительный тест в муниципальном образовании сдали 7 человек.

- Сразу следом идет Туапсинский район. Здесь было зафиксировано 3 новых случаев заражения инфекцией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

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