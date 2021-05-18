Суд продлил домашний арест известному бизнесмену на Gelandewagen, подозреваемому в гибели девушки

Очевидцы говорят, что водитель даже не пытался затормозить перед "зеброй".

В Ейске продлили домашний арест известному бизнесмену, которого подозревают в смертельном ДТП. Резонансная авария произошла зимой прошлого года. Вечером 18 декабря иномарка сбила 23-летнюю Викторию Лебедеву. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы рассказывали, что лихач на Gelandewagen ехал с такой большой скоростью, что даже не пытался затормозить перед «зеброй». Более того, водитель проигнорировал то, что одна из машин остановилась и пропустила девушку.

Погибшей Виктории было 23 года.

Удар был такой силы, что Викторию отбросило на пару десятков метров. Пока одни пытались реанимировать ее, другие вызывали скорую. Но все усилия оказались напрасными – медики зафиксировали смерть.

Позже выяснилось, жертвой аварии стала продавец одного из салонов связи, которая в тот злополучный вечер возвращалась домой. А вот за рулем крутой иномарки, 37-летний водитель — старший сын влиятельного бизнесмена. Как говорит адвокат семьи погибшей девочки, подозреваемый не оказал помощь, не компенсировал похоронные расходы.

В отношении виновника аварии ОМВД по Ейскому району возбудили уголовное дело по ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Как удалось узнать «КП» - Кубань», после проведенных экспертиз было установлено - в крови водителя алкоголь не обнаружен. Кроме того, мужчина не находился в состоянии наркотического опьянения. Тем не менее, ответить за смертельное ДТП ему все же придется.

Жители Ейска надеются на объективное расследование.

Правда, многие жители Ейска переживают, что подозреваемому помогут влиятельные люди и дело в конечном итоге просто замнут. После этого прокуратура Краснодарского края взяла на контроль расследования резонансного уголовного дела.

- На данный момент, мужчина находится под домашним арестом, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в надзорном ведомстве.

В случае, если вину водителя докажут, то «отмазать» его вряд ли удастся. По закону за статью, по которой проходит фигурант, положен тюремный срок.

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