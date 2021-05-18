Пройдешь под виселицей, в ад попадешь! Жителей Горячего Ключа обуял мистический страх после жуткой находки

Арка со львами в Горячем Ключе. Фото: gk_news

На открытках с изображением Горячего Ключа часто встречается одна из самых ярких достопримечательностей города - арка со львами. Она была установлена в 1914 году в честь юбилея создания курорта.

Пятиметровая арка, украшенная золочеными статуями львов, - это вход в Целебный парк неподалеку от Питьевой галереи. Этой весной арку, которой больше ста лет, решили отреставрировать.

- Надо полагать, сейчас желающих сделать фотографии на этом фоне прибавится, - заговорили в соцсетях старожилы, внушая суеверный страх остальным. - А кто-нибудь знает, что на этих трех кольцах на арке вешали людей и фото делать здесь как минимум неэтично?!

Они уверяют, что во время оккупации города фашистами в 1942 году, именно эту арку палачи приспособили для расправы над местными.

- Моя бабушка говорила: "Под аркой пройдешь, в ад попадешь!", - передают из уст в уста горожане. - Нашлась даже фотография, где это запечатлено.

Надо сказать, достоверных данных о местонахождении виселицы в парке, у историков нет.

- Местные жители рассказывали, что, действительно, партизан в Горячем Ключе вешали на этой арке. За время оккупации здесь погибли сотни невинных людей. Якобы была даже архивная фотография. Но фонды музея такими артефактами не располагают, - сообщили "КП" - Кубань" в историческом музее Горячего Ключа.

На фоне арки всегда любили фотографироваться

Однозначно специалисты подтверждают лишь факт того, что в парке фашисты хоронили своих солдат. Так было во всех захваченных ими кубанских станицах и городах. Когда врагу пришлось отступать под натиском советских войск, освобождавших территории, немцы спешно выкапывали гробы и увозили с собой в Германию.