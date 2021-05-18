Бывший «милиционер-правдоруб» Алексей Дымовский оправдан по делу о взрывчатке

Алексей Дымовский.

Октябрьский районный суд Новороссийска оправдал «милиционера-правдоруба» Алексея Дымовского - того самого, который в 2009 году прославился роликом, в котором рассказал о коррупции среди коллег-миллиционеров. Экс-майор МВД проходил по делу о перевозке тротила. Задержали его в октябре 2019 года, когда остановили машину Дымовского. При себе у него находилось 6 килограммов тротила, который, по мнению следствия, он хранил у себя, что запрещено законом.

Однако у бывшего полицейского была своя версия случившегося. По его словам, тротил он обнаружил в конце 2016 года по пути на карьер в районе Мефодиевки.

- Один из моих знакомых сообщил, что в подвале экспертно-криминалистического отдела полиции Новороссийска были обнаружены вещдоки, которые не были уничтожены по истечению срока давности, - рассказывал тогда Алексей Дымовский. - В итоге их выбросили в овраг... Я нашел несколько сумок, где находилась взрывчатка, патроны, два мешка с коноплей, склянки из кустарной химлаборатории, переходники. Взрывчатку забрал с собой, а 14 октября решил сдать опасную находку правоохранителям.

Тротил Алексей решил сдать спустя три года.

Но не успел — его задержали.

Почему взрывчатое вещество он сразу не сдал, а решил это сделать только спустя три года, Дымовский сразу не пояснил. Но на время разбирательств его поместили в СИЗО, где он провел 10 месяцев, затем его перевели под домашний арест. Но в конечном итоге суд признал Алексея Дымовского невиновным, с него сняли все обвинения.

- Уголовное преследование прекращено на основании примечания к ст. 222.1. «Лицо, добровольно сдавшее взрывчатое вещество, освобождается от ответственности», - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. -

При этом, как отметили в суде, в данном случае это нереабелитирующее обстоятельство. Сам Алексей Дымовский намерен подать апелляцию, чтобы добиться моральной компенсации за 10 месяцев жизни, проведенных в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новороссийске задержали со взрывчаткой бывшего «милиционера-правдоруба» Алексея Дымовского

Как пояснил сам задержанный, тротил он нес, чтобы сдать его в полицию (подробнее)

Бывший оперативник Алексей Дымовский был госпитализирован в первую горбольницу Новороссийска

Как сообщалось ранее «КП», бывшего оперативника задержали 25 октября около 11 часов в районе строительного рынка. Когда он с товарищем углубился в торговые ряды, к нему подошли копы (читайте далее)