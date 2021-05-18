Чем не Монмартр: площадь Искусств в Сочи весной напоминает один из самых живописных районов Парижа

В центре площади одна из самых больших и ухоженных клумб курорта и величественное здание Сочинского художественного музея. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи за первую декаду мая отдохнули более 230 тысяч туристов. В число самых популярных достопримечательностей, фото которых чаще всего постили в соцсетях отдыхающие, попала и знаменитая площадь Искусств. Гости называют его - сочинский Монмартр за обилие скульптур, фотозон, фонтанов, зелени, цветов и особый дух свободы творчества, который исходит от импровизированных выставок.

Вид с сочинского Монмартра Фото: Юлия БАРАНОВА

В центре площади одна из самых больших и ухоженных клумб курорта и величественное здание Сочинского художественного музея.

Куклы hand made Фото: Юлия БАРАНОВА

Вокруг обилие необычных памятников, автор которых - местный скульптор Акоп Халафян. Он известен тем, что свои фигуры ваяет исключительно из бывших в употреблении водосточных труб. За масштаб и оригинальность Акоп Халафян известен как сочинский Зураб Церетели.

Пляжный фотограф Фото: Юлия БАРАНОВА

Именно на площади Искусств собраны его самые остроумные и известные работы: памятник многодетным отцам, пляжному фотографу с животными и многие другие.

В честь одной из них назван даже фонтан. Речь идет о скульптурной композиции «Собаки». В центре – очаровательная самка, за которой охотятся изголодавшиеся псы. Теперь скромный букет струй у музея местные так и называют – Собачий фонтан.

Тот самый фонтан Фото: Юлия БАРАНОВА

Все лавочки на площади заняты круглый год. В солнечную погоду туристы используют парковые диваны в качестве лежаков.

Все парковые диваны заняты Фото: Юлия БАРАНОВА

Пальмы, арки, памятник Ленину, у которого так любили фотографироваться интуристы… В мае здесь раскрывается еще одно окно в Париж. На площади распускаются десятки кустов бульденежей, название этих удивительно нежных цветов переводится в французского как «снежный ком».

Бульденежи в цвету Фото: Юлия БАРАНОВА

Жаль, что на сочинском Монмартре нет пока живых статуй, зато в изобилии романтические музыканты, уличные художники и искусные кукольники.

Уличный музыкант готовится к выступлению Фото: Юлия БАРАНОВА

С недавних пор здесь наладили свой бизнес и сочинские старьевщики.

Вернисаж на площади Фото: Юлия БАРАНОВА

Например, открытки Сочи ХХ века туристы удовольствием покупают как сувениры, вместо надоевших магнитиков.

Старые открытки Сочи здесь тоже продают Фото: Юлия БАРАНОВА

И если на Монмартре все, так или иначе, связано с черными кошками. То в Сочи котики разноцветные.

Сочинские котики Фото: Юлия БАРАНОВА

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в центре Сочи людей больше, чем на Арбате: улица Навагинская бьет московские рекорды. Конечно, центральная улица курорта в разы миниатюрнее Арбата, но суть такая же – уличные музыканты, магазины арт-сувениров, атмосферные кафе и главное – сотни метров променада. Одно из преимуществ сочинского Арбата – обилие парковых диванов, цветов и кустарников-красивоплодников. Туристов здесь даже в обычные майские будни очень много.