Форвард ФК «Сочи» Антон Заболотный покинул клуб и ушел в ЦСКА

Сочи обыграл Динамо на выезде Фото: ФК "Сочи"

Нападающий ФК "Сочи" Антон Заболотный собрался с вещами на выход - он покинул черноморскую команду. Теперь спортивную карьеру он продолжит в московском ЦСКА. Об этом сообщил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

- Антон Заболотный ушел из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе, - рассказал Борис Ротенберг.

Фото: пресс-служба ФК Динамо.

29-летний футболист перешел в «Сочи» в 2019 году в качестве свободного агента. Заболотный является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Антон провел за клуб 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Благодаря нему, ФК "Сочи" впервые в истории пробились в еврокубки.

Стоит отметить, что форвард попал в расширенный список сборной России на Евро-2020.

- Твори, титан, - прокомментировал в своем Инстаграме полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев переход нападающего "Сочи" Антона Заболотного в ЦСКА.

Напомним, о возвращении 29-летнего воспитанника ЦСКА в "армейский" клуб стало известно сегодня. Эту информацию подтвердил владелец "Сочи" Борис Ротенберг.

Фото: Александр ГЛУЗ.

В свою очередь, экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал информацию о переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ЦСКА.

- Время покажет, как он вольется в команду. Мы не знаем - решение - это лично Олича или руководства. Как по мне, то Антон - неплохой нападающий. А вот как его смогут применить в нашем клубе ЦСКА – пока неизвестно, - рассказал Ролан Гусев.

По словам владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга, нападающий сборной России Заболотный покинул клуб по истечении срока контракта и перешел в ЦСКА.