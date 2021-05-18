Фото пожара на складе продуктов в Краснодаре

Возгорание тушили 72 пожарника
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
17 мая в Краснодаре по улице Новороссийской случился пожар. Там загорелся склад продуктов.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Площадь пожара составила 280 квадратных метров
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Полностью ликвидировать возгорание удалось в 14:35
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В тушении были задействованы 72 человека
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
И еще 24 единицы техники, в том числе от МЧС России - 47 человека и 17 единиц техники
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Сейчас на месте работает пожарная инспекция
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Причины возгорания устанавливаются
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН