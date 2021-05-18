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Общество18 мая 2021 16:50

Фото пожара на складе продуктов в Краснодаре

Горели 280 квадратных метров
София ФОМЕНКО
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Возгорание тушили 72 пожарника

Возгорание тушили 72 пожарника

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

17 мая в Краснодаре по улице Новороссийской случился пожар. Там загорелся склад продуктов.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Площадь пожара составила 280 квадратных метров

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 14:35

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В тушении были задействованы 72 человека

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

И еще 24 единицы техники, в том числе от МЧС России - 47 человека и 17 единиц техники

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сейчас на месте работает пожарная инспекция

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Причины возгорания устанавливаются

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Происшествия: ЧП