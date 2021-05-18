Любимое мороженое Путина пытались подделать в Китае

"Тот самый" стаканчик внезапно стали производить в Китае
Фото: Евгения ОСТРАЯ
Владимиру Путину нравится именно кубанское мороженое. Пару лет назад на авиационном шоу в Жуковском, где из всего ассортимента президент выбрал именно кореновский десерт, конкуренты готовы были сгрызть себе локти. Испробовав сам, российский лидер отправил посылку со сливочным лакомством китайскому коллеге Си Цзиньпину. И вскоре на молочный завод в Кореновске приехала целая делегация из Поднебесной с инспекцией.
Повод для визита иностранных гостей в Краснодарский край был совершенно немолочный. Они совещались с русскими коллегами на тему строительных технологий.
- Но внезапно попросили привезти их к нам на завод, - рассказал «КП» - Кубань» директор фабрики мороженого в Кореновске Игорь Московцев. - Они живо интересовались всеми деталями производства. Попросили свозить их на молочную ферму к нашему поставщику молока. Очень хотели убедиться, что оно от настоящей коровы.
Угостившись «тем самым» стаканчиком, гости уехали. А через время в Кореновске с удивлением узнали, что у «любимого мороженого Путина» есть офис в Шанхае.
- Нам было очень приятно, что нас неожиданно так выбрали и обозначили. Но обратная сторона такой популярности – подделка, - говорит Игорь Московцев.
На каждой китайской полке в магазине лежал теперь стаканчик мороженого, а рядом висел рекламный плакат с изображением российского президента.
Владимир Путин на МАКСе отведал кубанского мороженого. Фото: Алексей Никольский, ТАСС
Смешно, но там были и мои фотографии - такой рекламой активно пользовались, продавая по сути контрафакт. Мы задействовали все юридические институты, чтобы привести наших китайских партнеров в чувство.
Гендиректор кореновской фабрики мороженого теперь всем советует защищать свои интеллектуальные права.
- Потому что неровен час, что кто-то другой сделает это за вас, - заключает Игорь Московцев.
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