Любимое мороженое Путина пытались подделать в Китае

"Тот самый" стаканчик внезапно стали производить в Китае Фото: Евгения ОСТРАЯ

Владимиру Путину нравится именно кубанское мороженое. Пару лет назад на авиационном шоу в Жуковском, где из всего ассортимента президент выбрал именно кореновский десерт, конкуренты готовы были сгрызть себе локти. Испробовав сам, российский лидер отправил посылку со сливочным лакомством китайскому коллеге Си Цзиньпину. И вскоре на молочный завод в Кореновске приехала целая делегация из Поднебесной с инспекцией.

Повод для визита иностранных гостей в Краснодарский край был совершенно немолочный. Они совещались с русскими коллегами на тему строительных технологий.

- Но внезапно попросили привезти их к нам на завод, - рассказал «КП» - Кубань» директор фабрики мороженого в Кореновске Игорь Московцев. - Они живо интересовались всеми деталями производства. Попросили свозить их на молочную ферму к нашему поставщику молока. Очень хотели убедиться, что оно от настоящей коровы.

Угостившись «тем самым» стаканчиком, гости уехали. А через время в Кореновске с удивлением узнали, что у «любимого мороженого Путина» есть офис в Шанхае.

- Нам было очень приятно, что нас неожиданно так выбрали и обозначили. Но обратная сторона такой популярности – подделка, - говорит Игорь Московцев.

На каждой китайской полке в магазине лежал теперь стаканчик мороженого, а рядом висел рекламный плакат с изображением российского президента.

Владимир Путин на МАКСе отведал кубанского мороженого. Фото: Алексей Никольский, ТАСС

Смешно, но там были и мои фотографии - такой рекламой активно пользовались, продавая по сути контрафакт. Мы задействовали все юридические институты, чтобы привести наших китайских партнеров в чувство.

Гендиректор кореновской фабрики мороженого теперь всем советует защищать свои интеллектуальные права.

- Потому что неровен час, что кто-то другой сделает это за вас, - заключает Игорь Московцев.

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