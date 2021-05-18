Россиянин сдал полиции детей в костюмах Бэтмена, которые представлялись террористами

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

После стрельбы в казанской школе, где погибли девять человек, а больше 20 получили травмы, люди на улицах стали осторожнее. Они вглядываются в прохожих, надеясь заранее распознать опасность. Но иногда бдительностью граждан пользуются хулиганы.

Так, в станице Каневской Краснодарского края 73-летний пенсионер стал жертвой розыгрыша подростков. Как удалось узнать «КП» - Кубань», компания 10-летних мальчиков решила подшутить над душевно-больным мужчиной.

- Сорванцы часто донимают станичника — вот такое у них развлечение... - жалуются местные жители.

А в тот день школьники переоделись в карнавальные костюмы «Бэтмена», которые у них остались после праздника, и, по всей видимости, собирались напугать пенсионера. После обеда они пришли к нему домой, начали громко стучать в дверь и угрожать.

- Я видел детей, они в странных костюмах, заявили, что террористы! - поднял на уши весь отдел районной полиции мужчина.

Когда правоохранители выехали на место для разбирательств, оказалось, что история действительно произошла неприятная. Однако никакого ЧП подростки не планировали.

- Во время проверки противоправных действий с их стороны не выявлено, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

А значит и повода для возбуждения уголовного дела нет, однако от родителей взбучку они точно получили.

Стоит сказать, что после стрельбы в школе №175 в Казани активизировались мошенники. Так, они решили воспользоваться трагедией, чтобы похитить деньги у неравнодушных граждан, которые хотели сделать пожертвования пострадавшим.