В Анапе из горящей гостиницы эвакуировали 15 человек

На месте работает 53 человека

В 17:13 на пульт диспетчера Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в Анапе по улице Шевченко. Пожарные подразделения выехали на место через минуту. По прибытию выяснили, что горит частная гостиница на площади 420 квадратных метров.

- Построили совсем недавно, еще даже название не успели придумать, - пишут местные жители в социальных сетях.

Сейчас на месте работает 53 человека и 18 машин от РСЧС, а также 31 пожарник и 10 машин от МЧС России. Также подали четыре ствола «Дельта» на тушение, 1 лафетный ствол и три звена ГДЗС.

- Эвакуировали 15 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На 18:11 пожар локализовали.

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В краевом центре начался пожар на складе ОАО Масложиркомбинат Краснодарский. Огонь охватил сначала 150 квадратных метров, затем пламя раздуло ветром до 280 квадратов. В соцсетях появилось фото пожара, на них виден огонь внутри железного корнера. Фото и видео по ссылке.