Какие зеленые зоны Краснодара участвуют в голосовании по благоустройству

Одним из лидеров голосования среди краснодарцев стал проект реконструкции Николаевского бульвара Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице, как и по всей Кубани, продолжается голосование по выбору зеленых зон для благоустройства.

Николаевский бульвар

Одним из лидеров голосования среди краснодарцев стал проект реконструкции Николаевского бульвара. Протяженность этой зоны отдыха составляет примерно 3 километра. Он проходит вдоль ул. Автолюбителей - от ул. Трудовой Славы до садоводческого товарищества «Излучина Кубани».

Границы бульвара были определены совместно городскими департаментами архитектуры, городского хозяйства и ТЭК и затем утверждены депутатами гордумы. Работы по благоустройству здесь начнутся к концу 2021 года.

Молодежный сквер

Будущая зеленая зона отдыха, также выбранная голосованием, находится в микрорайоне Молодежном. Ее территория занимает площадь 4,5 га и расположена между двумя застроенными жилыми массивами.

- Дизайн-проект будущего парка уже готов, сейчас идет оформление земельно-правовой документации. Затем проект предадут на госэкспертизу, - сообщает мэрия города.

В обсуждении на проектных семинарах с жителями микрорайонов было решено максимально сохранить здесь все деревья, создать велодорожки, малые архитектурные формы выполнить из природных цветов и материалов. К благоустройству парка приступят в 2022 году.

Городской сад «Сосновый»

Работы по благоустройству этой зеленой зоны уже ведутся. Их лично контролирует мэр Краснодара Евгений Первышов. Площадь будущего сада составляет более 7 га. В ходе благоустройства здесь уложат тротуарную плитку, отремонтируют освещение, оборудуют детские игровые и спортплощадки, установят оборудование для выгула собак. К прогулкам и отдыху горожан сад будет готов к концу августа этого года.

Работы ведутся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Их стоимость оценивается в 170 млн рублей.

- В целом с 2017 по 2021 год, - как отметили в администрации города, - в Краснодаре благоустроят 26 зеленых зон. Из них скверы «Садовый» и им. 80-летия образования Краснодарского края - совершенно новые зоны отдыха. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» также будут отремонтированы бульвары «Мариинский» и «Героев-Разведчиков» и сквер им. Льва Толстого.

Онлайн-голосование по благоустройству зеленых зон продлится до 30 мая на сайте 23.gorodsreda.ru.