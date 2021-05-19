Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 мая 2021: названы самые зараженные районы Кубани за 24 часа

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» уже больше года постоянно следит за ситуацией с распространением COVID-19 в регионе. По информации «КП» – Кубань», за последние 24 часа в Краснодарском крае было сдано 90 положительных тестов на коронавирус. Это лучший показатель на Кубани за несколько месяцев.

Пандемия COVID-19 идет на спад. Но говорить о полной победе над страшной инфекцией еще рано. Главное – ситуации находится под контролем. На Кубани уже давно не фиксировались новые вспышки заболеваемости коронавирусом.

По информации «КП» – Кубань», за минувшие сутки заболевшие были выявлены сразу в 24 районах Краснодарского края – это один из самых высоких показателей в регионе за последний месяц. Ровно треть заразившихся за сутки были выявлены в краевой столице. За сутки в Краснодаре COVID-19 подтвердился у 30 человек.

Также оперштаб региона назвал районы Краснодарского края, которые вошли антирейтинг с самым большим количеством заразившихся за сутки.

Пальма первенства отошла Динскому району. За минувшие сутки положительный тест здесь сдали 8 человек.

- Сразу следом идет Усть-Лабинский район. Здесь было зафиксировано 4 новых случаев заражения инфекцией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани с начала пандемии составило 47202 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 830,5.

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