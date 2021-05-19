Три важных совета, которые помогут туристам не стать жертвой медведя

Фото: Кавказский биосферный заповедник

В горах Сочи начали просыпаться медведи. О том, как хозяин леса выходит из спячки и что нужно знать об этом туристам, рассказал главный научный сотрудник Кавказского природного заповедника, профессор Анатолий Кудактин.

Фото: Кавказский биосферный заповедник

СБОЙ В ГРАФИКЕ

По словам Анатолий Кудактин, эта зима не совпадала с привычным календарным графиком - до середины января было тепло, и медведи долго не залегали в берлоги. Несмотря на сбой, выход из спячки произошёл согласно принятым срокам.

- Я проанализировал результаты наблюдений за медведями в заповеднике с 1928 года и каждый год график выхода самок совпадает. Все они вышли до 20 апреля. Это связано с тем, что родившиеся зимой медвежата к этому времени подрастают, в берлоге им становится тесно, значит надо выходить в мир, показывать малышам первую зелень, которую используют как прикорм к маминому молоку, - отметил профессор.

Также, по словам Кудактика, в последние годы образовалась популяция так называемых синатропных медведей - более мелких на вид. Такие представители вида высоко в горы не поднимаются, живут поближе к человеку.

Фото: Кавказский биосферный заповедник

- Часть этих медведей или спали совсем мало, неделю-две полежали, пока был глубокий снег, или совсем не ложились, таких у нас наберется до 50 особей. Они спускаются к населенным пунктам. Их следы уже появились в районе Красной Поляны, по правой стороне реки Мзымта, в районе Чвижепсе, Молдовки, Кепши, по каньону вдоль Солох- Аула и Лазаревской. У этих зверей, своя жизнь, свои особенности. И нам еще предстоит задуматься, как сложатся наши взаимоотношения с этой сформировавшейся группировкой косолапых, - сказал профессор.

Фото: Кавказский биосферный заповедник

ВЕСНА - ВРЕМЯ БРАЧНЫХ ИГР

- У нас на Кавказе по подсчетам сейчас на каждую самку выходит в среднем по 1,6 медвежонка. То есть один или два, реже три медвежонка. Мелкие морфы медведей и здесь отличаются, они более плодовиты, у самок бывает чаще два или три малыша. Это влияет и на общую численность популяции, она в наших горах остается стабильной, а в годы, когда много корма, теплые зимы и хорошие весны, численность медведей даже возрастает. Если такая тенденция продолжится еще 5-7 лет, то численность медведей в Краснодарском крае может возрасти до 800 особей и выше.

В заключении, Анатолий Кудактин дал практические советы, как вести себя при встрече с медведем:

Правило №1. Встретил медведя - не паникуй.

-Среди тех, кто остался вблизи нашего разросшегося за последние годы курортного города, самый могучий, пожалуй, бурый медведь, - говорит профессор. - Его местные жители и туристы встречали в окрестностях сел Галицино и Черешня Адлерского района, в Хостинском и Лазаревском районах города. Пасечники одними из первых осознали все те опасности, которые несет это соседство, и установили по периметру пасек электропастухов. Медведь любит полакомиться фундуком, малиной, может забраться в старые сады, он-то по-прежнему считает, что все вокруг — это его угодья. А там и до дач, где неизбежна встреча с человеком, недалеко. Люди по-разному реагируют на встречу с бурым лакомкой. Кто-то сразу хватается за ружье. Такими действиями легко разъярить зверя, а раненый медведь становится гораздо опаснее. Были случаи, когда раненый зверь, убегая, нападал на случайных прохожих.

В лес лучше не ходить поодиночке, разговаривать надо спокойно, без резких криков, услышав неподалеку какое-то движение или рычание, попробуйте издавать звуки, несвойственные в природе (шелест целлофана, например). Медведь четко фильтрует звуки и обычно заходит с подветренной стороны, если у него будет возможность, он и сам постарается обойти вас.

Фото: Кавказский биосферный заповедник

Правило №2. Не смотрите в глаза и не бегите.

-Если вы все же повстречались с мишкой на тропе - не кричите и не бегите, - обьясняет профессор. - Запомните, что для любого хищника убегающий объект становится сразу же жертвой. А медведи, несмотря на внешнюю неповоротливость, отличные бегуны. Да и по деревьям лазать умеют неплохо. Так что мысль отсидеться на дереве тоже не очень удачна. Истории про то, что можно притвориться мертвым, в реальности бесполезны. Постарайтесь не паниковать. Остановитесь. Не смотрите зверю в глаза. Не пытайтесь его фотографировать. Уходите спокойно и медленно, не раздражая хозяина леса. Потому что, если медведь пойдет в атаку, остановить его сможет только выстрел.

Правило №3. Не играйте с медвежонком.

Как-то профессору Кудактину сообщили, что по Краснополянской трассе мечется маленький медвежонок, наверное, брошенный матерью, люди останавливаются, пытаются сфотографировать, покормить, предлагают поймать его, спасти.

-Не надо ловить, - говорит Анатолий Николаевич, - надо только помочь ему уйти с трассы. Он ведь и бегает, потому что ищет выход. Значит, здесь когда-то была медвежья тропа, вот он и заплутал. В лесу малыш вернется к обычной жизни, найдет мать.

Не пытайтесь ловить или играть с медвежонком. Разъяренная медведица - это страшная сила, от которой вам не спастись.