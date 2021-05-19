Как в Краснодарском крае провести летний отпуск на даче не хуже, чем на море

Бассейн на участке лишним не будет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежегодно в разгар летнего сезона Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит социологическое исследование. У россиян спрашивают, где они собираются провести отпуск.

- Летний отдых в этом году 61% кубанцев планирует провести дома. Каждый третий собирается отдыхать на даче - 31%, 11% - планирует поехать в тур по России, а в отпуск на море и за границу отправятся лишь 4%, - следует из исследования экспертов.

В этом году многие планируют провести свой отдых в кругу родных, не сталкиваясь с толпами людей, из-за коронавируса. «Комсомолка» подготовила идеи, которые помогут провести летний отпуск на даче или дома не хуже, чем на море.

Запасаемся морской солью

Соль и морской воздух очень полезны. На даче вы можете вдыхать соляной раствор через небулайзер, делать соляные ванночки для ног или набирать ванны с морской солью и релаксировать при свечах.

Тут стоит отметить, что соль пригодится дачнику и для других важных задач. Например, с ее помощью можно быстро избавиться от зуда после укуса насекомых. Нужно только немного потереть пораженное место. Скажем больше, солью выводят сорняки и слизняков, которые очень любят есть ваши розы.

Качаемся на качелях

Чувство уюта и вдохновения на даче поможет вам расслабиться. Поставить качели и обустроить территорию вокруг них - будет великолепным решением. В магазинах продаются садовые скамейки-качели для тех, кто не хочет заморачиваться. Но есть вариант - сделать уголок самому, тем более если есть для этого подходящее место и инструмент.

Качели придают легкость на отдыхе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два каната, перекладина, крепкая ветка дерева - и в твоем распоряжении простая вещь, которая дарит ощущение «только небо, только ветер, только радость впереди».

Заводим новые традиции

Пусть традиции начнутся с малого - с чашечки кофе на свежем воздухе, когда все еще спят, или с утренней йоги на лужайке.

Также на даче в обед, если сильно не печет солнце, можно поиграть в настольные игры или организовать командные. Если в поселке есть футбольное поле или площадка для волейбола - это здорово. Если нет, то погонять мяч можно на ровной территории в 10 метров, а воротами сделать два дерева или поставить бутылки с водой.

Вечером можно организовывать традиционные беседы при свечах у самовара, устраивать посиделки у костра. А окончание отдыха ознаменовать вечеринкой и пустить в небо фонарики или устроить фейерверк.

Жарим шашлык на свежем воздухе

Отдых за городом ассоциируется с шашлыком. Можно пожарить мясо во дворе или выехать к речке. В отпуске самое время поэкспериментировать. Например, на шампурах прекрасно получаются люля-кебаб. А на сетке - куриные ножки, крылышки или свиные стейки. Маринад тоже может быть разнообразным - от соли с луком до кефира с помидорами.

Мммм, вкуснятина! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Много вкусных рецептов можно найти в интернете, там дачники активно делятся самыми удачными блюдами. Это, кстати, будет пятым пунктом хорошего отдыха.

Обеспечиваем себя хорошим интернетом

Тут мы обязательно присмотрим интересные рецепты. Да и какой отдых без соцсетей, где можно выложить фото на зависть подписчикам. Например, сочного шашлыка, томящегося на мангале. Или разместить снимки детей в надувном бассейне. А еще каждый день на даче распускается и цветет что-то новое, и этим непременно нужно поделиться в утренней открытке по WhatsApp.

Пока дети гуляют, можно и фильм на свежем воздухе посмотреть

Кстати, у МТС до сентября идет акция - «Выгодное комбо». Оператор раздает пакет услуг для дома и дачи за 490 рублей. За эту сумму можно пользоваться спутниковым ТВ и безлимитным мобильным интернетом.

Конкретно

На спутнике МТС доступно 210 каналов. Это ого-го сколько, и на любой вкус. Например, если нужно затащить детей в дом в 40-градусную жару, тут вам доступны несколько каналов с мультфильмами. Для любительниц фильмов и сериалов тоже есть свои кнопки. Для мужчин - спорт, рыбалка, авто.

Безлимитный интернет идет в пакете и прекрасно дополняет список дачных развлечений. Здесь и про рассаду почитать, и аудиосказку на ночь детям включить можно.

Оплачивать интернет и ТВ в пакете будет дешевле и удобнее, чем каждую услугу отдельно - все одним платежом с единого счета.