15-летняя школьница хотела свести счеты с жизнью после просмотра роликов в Tik Tok

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта неприятная история произошла в Крымске. Там пыталась свести счеты с жизнью 15-летняя школьница. Валерия Москаленко (имя и фамилия изменены — Авт.), как часто бывает в таких случаях, со стороны казалась вполне благополучным ребенком. У девочки хорошие отношения с одноклассниками, у педагогов она на хорошем счету. Но, вернувшись после очередных занятий домой, подросток решилась на страшную вещь.

- Поздно вечером перед сном она пошла на кухню, где смотрела различные видео в Tik Tok, а после вернулась в свою комнату, где и попыталась совершить суицид, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Попытка, к счастью, оказалась неудачной. Девочка, испугавшись, побежала в спальню к маме. Она разбудила ее и в слезах рассказала, что случилось. Женщина тут же вызвала скорую. Пока медики ехали, она оказала дочери медицинскую помощь.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после случившегося девочку госпитализировали. В больнице врачи хотели убедиться, что действительно все в порядке. После обследования они заверили маму — опасаться нечего. Однако, по правилам, о восьмикласснице они сообщили в полицию, которая начала разбирательства.

- В соцсетях есть сообщества, фейковые пользователи, приглашающие в них, которые склоняют несовершеннолетних к совершению суицида. Но эта школьница в группах смерти не состояла, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Кроме того, на учете у врача нарколога и психиатра девочка не состоит, на учете в отделе по делам несовершеннолетних тоже не значится.

Когда правоохранители начали опрашивать мать школьницы, то оказалось, что причиной такого необдуманного поступка стала неразделенная любовь.

- Она недавно рассталась с мальчиком, очень сильно переживала из-за этого, - говорила в отделе полиции женщина.

Сейчас проверка продолжается. Материал находится на рассмотрении в службе по делам несовершеннолетних.