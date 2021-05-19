«Бесценная коллекция бабочек рассыпалась в пыль, а он шел за телегой и плакал»: как основателя уникального заповедника объявили врагом народа

Христофор Шапошников. Фото: архив Кавказского биосферного заповедника

Одно из самых красивых мест на планете - Кавказский биосферный заповедник раскинулся в границах сразу двух регионов России - Адыгеи и Краснодарского края. Масштабы его - тысячи километров. Здесь занимаются сохранением и изучением редких видов растений и животных. Все это природное богатство находится под государственной охраной. Но только недавно, в 2007 году, уникальному месту дали имя его основателя. Христофор Шапошников был расстрелян в 1938 году по нелепому обвинению в организации восстания. Эту информацию родственникам удастся получить из архивов лишь спустя десятилетия…

НАТУРАЛИСТ

Имя Христофора Шапошникова было вымарано и предано забвению. Что уж говорить, если до сих пор никто не знает, где был похоронен безвинно расстрелянный ученый-натуралист. Скупые воспоминания появились лишь, когда стало известно, что основатель заповедника и коллекционер бесценных экземпляров насекомых, был казнен по ошибке.

Ученого-натуралиста расстреляли по надуманному обвинению. Фото: архив Кавказского биосферного заповедника

- На Кавказе еще была в разгаре гражданская война, когда отец возобновил свои хлопоты о заповеднике. В марте 1920 года он поехал в Армавир к уполномоченному Реввоенсовета Кавказского фронта Штейнгаузу, который 5 апреля послал на имя Ленина телеграмму, заканчивавшуюся такими словами: «...временно, вплоть до приезда из Москвы представителя для разработки подробного плана заповедника, прошу о назначении на должность управляющего заповедником, поручив ему же организацию временной охраны, агронома-естественника, бывшего лесничего Шапошникова Христофора Георгиевича, работавшего много лет по охране означенного района, выдвигаемого ныне ревкомом и совнархозом Майкопа, - рассказывает Георгий Шапошников в своих записках об отце "Милые горы, я много сделал для вас...".

В мае 1920 года Христофор Шапошников получил разрешение на организацию заповедника и охранную грамоту на свои коллекции и библиотеку в Майкопе.

Уникальная природа находится под госохраной.Фото: Кавказский биосферный заповедник

Ему необходимо было оформить статус заповедника и отметить его границы так, чтобы включить наиболее ценные природные участки и по возможности не затронуть частных интересов населения на этой земле. В конце 1920 года Кубано-Черноморский ревком принял постановление о создании Кубанского высокогорного заповедника (оно опубликовано в газете «Красное знамя» 3 декабря 1920 года).

- В зиму с 1920 на 1921 год на Кубани был голод. Мне тогда было шесть лет, и я хорошо помню это, и вшей, и печки-буржуйки. Денег заповедник не имел, не получал зарплату и директор. К тому же в хлопотах о заповеднике он, будучи в Краснодаре, свалился в сыпняке. Управление заповедником в эти первые годы размещалось в нашем доме во второй по величине комнате. В двух поменьше жила семья (моя мать, сестра и я), а в самой большой размещались коллекции и библиотека. Несмотря на все трудности, Христофор Георгиевич начал подбирать кандидатов на еще не существующие штатные должности и в первую очередь — егерей. Помогало ему хорошее знание людей в горных станицах и аулах, его авторитет среди жителей. При этом он считал самым главным отношение человека к природе, любовь к ней. Работавший в заповеднике наблюдателем с 20-х годов Борис Артамонович Заславский, с которым мне довелось бродить в горах в 1955 году, объяснял логику отца очень просто: «кого любишь, того и защищать будешь». А в 1937 году я встретил на вершине горы Оштен писателя Станкевича, который сказал мне, что зашел сюда «просто так, по пути». Конечно же, его влекло сюда чувство любви к природе, и он до старости лет трудился в заповеднике. Вот кого подбирал Христофор Георгиевич на должности егерей-наблюдателей, - вспоминает сын Шапошникова.

Когда заповеднику были выделены первые небольшие деньги, их пустили на зарплату егерей, которые до этого берегли природу просто по велению сердца.

-...два, а затем три человека охраны позволяли мне лишь моральным воздействием проводить охрану природы, - писал сам Христофор Шапошников.

Постепенно финансирование надежнее охранять и лучше изучать территорию заповедника увеличивалось. Появился и «аппарат» — бухгалтер и машинистка. Были подобраны и начальники отделов для руководства работой в разных лесничествах, стали приезжать ученые и целые экспедиции.

- Но в заповедных лесах все еще скрывались «бело-зеленые бандиты», от их рук гибли не только ценные животные, но и люди. Я помню, как в Майкопе судили бандитов во главе с белогвардейским офицером Козловым, который веревкой задушил профессора В.М.Исаева только за то, что тот служил советской власти. Погибли лесничий Постников, наблюдатели Двурядко и Лымарев, - вспоминает сын основателя заповедника, - описывает это время сын Шапошникова.

Семья Шапошниковых. Фото: архив Кавказского биосферного заповедника

ЗАПОВЕДНИКУ - БЫТЬ!

12 мая 1924 года был принят, наконец, декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подтверждающий существование заповедника, названного теперь «Кавказским зубровым». Шапошников очень противился именно такому названию.

- Отец негодовал и воевал против этого названия: ведь оно могло спровоцировать станичников добить последних зубров, которых оставалось уже совсем мало, чтобы нечего было заповедовать и таким путем вернуть себе столь лакомые для местных жителей луга и леса. Но в Москве этим доводам не вняли, а принятых для спасения зубров мер оказалось явно недостаточно. В 1927 году в районе горы Алоус были убиты последние экземпляры кавказских зубров, и этот подвид зубра навсегда исчез с лика планеты, - вспоминал его сын.

Но чем больше значимости набирал Кавказский заповедник, тем меньше местные власти устраивал его принципиальный директор. В 1926 году Христофора Шапошникова замучили проверками. Назревало уголовное дело.

- Однако в то время еще можно было бороться за справедливость, и в защиту отца выступил в газете «Правда» известный писатель А.С.Серафимович. Перечислив заслуги Христофора Георгиевича, он писал: «...надо было его спихнуть... Этой травлей были заняты назначенные Шапошникову Главнаукой сотрудники: гражданин Розанов (бывший директор Крымского заповедника), гражданин Гунали (бывший заместитель Розанова в Крымском заповеднике) и товарищ Рябков, помощник директора по хозяйственной части (к сожалению, партиец). Их работа — мелкий саботаж, склочничество, интриги среди служащих, лживые донесения и ряд проступков уже уголовного характера...», - пишет Георгий. - Вмешательство Серафимовича (статья в «Правде» от 27 мая 1930 года) оказала влияние: в Дело вмешалась РКИ («рабоче-крестьянская инспекция»), после чего все прежние обвинения с Х.Г. Шапошникова были сняты, но в заповеднике он больше не работал. Директора там потом часто менялись.

Фото: Кавказский биосферный заповедник

В 30-е годы Шапошников уже трудился в карантинной инспекции и в УСУ (кажется это расшифровывали как «Управление службы учета»). Используя свои знания местной энтомофауны и опыт энтомолога, он не ограничился учетами насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства, а подготовил к печати рукопись (часть большой монографии) по насекомым — вредителям леса. В начале 1937 года ему назначили персональную пенсию. Шапошников вплотную занялся сбором своей уникальной коллекции бабочек и собирался передать ее Зоологическому институту.

В день празднования двадцатилетия Октября городские организации хотели чествовать Христофора Георгиевича как общественного деятеля и старейшину города Майкопа. Но в канун чествования, в ночь с 5 на 6 ноября, он был арестован органами НКВД.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ АРЕСТ

Все его бесценные экспонаты покидали на телегу и отправили в постыдный путь по городским улицам вместе с автором.

- Он шел за этой телегой, с которой рассыпались в пыль его бабочки, и плакал, - вспоминали потом старожилы.

Позже Георгий предпринимал попытки узнать что-нибудь о своем отце. Но все они были безрезультатными.

- Лишь в октябре 1939 года в Краснодаре мне сообщили: «осужден тройкой НКВД на десять лет лишения свободы и ссылке в отдаленные лагеря без права переписки» (тогда мы не знали, что эта формулировка означала в действительности). Так я и в анкетах писал и, как сын «врага народа» лишен был возможности поступить в аспирантуру, куда был распределен после госэкзаменов. Вместо продолжения учебы уехал работать в Сибирь. Как близких «врага народа», в 1942 году из Майкопа в Казахстан выслали брата отца Никиту, известного окулиста, а также и сестру, там они и закончили свою жизнь.

Местные власти объявили, что дом Шапошникова должен быть отремонтирован, иначе его отберут. Жена Христофора продала мебель, картины и сделала ремонт, но дом — по существу общегородской музей! — все равно отобрали.

В 1955 году семье Шапошникова сообщили, будто бы он умер в феврале 1943 года. Через год ученый был реабилитирован, но и тогда родные не знали, что с ним произошло на самом деле. Правда открылась лишь в самом конце 80-х.

- На запрос в Краснодар из Ленинградского управления КГБ сообщили, что Христофор Георгиевич был арестован в Майкопе по обвинению «в участии в повстанческой контрреволюционной эсеровской организации», будто бы готовившей вооруженное восстание. Постановлением «тройки» НКВД 14 февраля 1938 года приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение 25 февраля 1938 года, место захоронения неизвестно, а все документы, дневники, рукописи и письма уничтожены, - писал Георгий.

У Христофора Шапошникова нет могилы. Никто не знает, где был похоронен величайший подвижник. Погибло главное его детище — коллекция, пропали две незавершенные монографии. Но памятником ему стал ныне существующий биосферный Кавказский заповедник, которому по праву присвоили имя Шапошникова только в 2007 году.

СПРАВКА «КП»

Христофор (Хачатур) Георгиевич Шапошников родился в Майкопе 24 марта 1872 года в большой семье купца и первого градоначальника Г. Н. Шапошникова, человека всеми в городе уважаемого. С раннего детства он увлекся коллекционированием бабочек и других насекомых, сохранив это увлечение до конца жизни. Такому занятию весьма способствовало разнообразие и богатство природных ландшафтов в окрестностях Майкопа, где степные равнины подступают к лесистым кавказским предгорьям.

В 1892 году Христофор Георгиевич окончил реальное училище в Екатеринодаре (теперь — Краснодар), в 1901 году после окончания Рижского политехнического института стал агрономом первого разряда, а в 1903—1906 годах был слушателем Берлинского университета. В эти годы он не только опубликовал большую статью о бабочках Северо-Западного Кавказа, но и сделал «под носом у немцев» несколько интересных энтомологических находок, о чем сообщалось в журналах Германии и Англии. В результате Королевский Зоологический музей в Берлине предоставил ему в 1904 году научную командировку на восемь месяцев в Северную Африку. Там он собрал большую коллекцию, часть которой до сих пор хранится в Зоомузее РАН Петербурга. Позднее он ездил в научные командировки от Русского Географического Общества и от Российской Академии Наук в Закавказье, Среднюю Азию и Турцию, совершая обширные сборы не только насекомых, но и многих других животных. В его коллекциях было немало раковин моллюсков, банок с рептилиями, тушек и чучел птиц, шкур и рогов млекопитающих. Все это требовало тщательной обработки и хранения, зато коллекциями Христофора Георгиевича регулярно пополнялись музеи Петербурга, Москвы, Ростова, Тбилиси; их обрабатывали многие специалисты, которые не только вели постоянную переписку с отцом, но и приезжали в наш майкопский дом, превратившийся в своеобразный музей и хранилище всевозможных экспонатов. Видные зоологи, благодарные Христофору Георгиевичу за ценные материалы, за его бескорыстную и самоотверженную службу науке, увековечили его имя в названиях животных. Известный знаток млекопитающих Кавказа К.А.Сатунин в 1901 году описал новый эндемичный род прометеевых полевок (Prometheomys), единственный вид которого назван в честь отца (Prometheomys schaposchnikovi Sat.). Его именем были названы также новые виды кузнечика, шмеля и двух моллюсков. Особенно много материалов получал от Христофора Георгиевича Зоологический музей в Петербурге, с директором которого, Николаем Викторовичем Насоновым, велась постоянная переписка.