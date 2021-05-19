Загадочная казнь за решеткой: что случилось с чиновником, который сдал следователям политическую верхушку

Работники СИЗО «Лефортово» сказали, что Анатолию Тараде стало плохо спустя несколько часов после допроса следователей.

«Сочинско-Краснодарское дело» до сих пор считают одним из самых сложных и резонансных в истории СССР. То, сколько «шишек» погорело на взятках, коррупции и казнокрадстве, не укладывается в уме. Именно тогда расстреляли замминистра рыбного хозяйства СССР Владимира Рытова и ряд его подопечных, а также бизнес-леди геленджикского розлива Берту Бородкину. В тюрьму отправилась и сочинская чета Мерзлых — депутат и работница общепита ворочили миллионами! Расследование шло нервно, зачастую со скрипом. Оно и понятно - все так боялись потерять свое кресло и «нажитое имущество», что спасали, прежде всего, свою шкуру. От кары следователей сначала защищались шантажом и угрозами, а позже сказали все явки-пароли. В числе тех, кто сдал десятки чиновников, был Анатолий Тарада, чья внезапная смерть до сих пор покрыта тайной.

Предыстория

Все началось с того, что на благодатной кубанской земле, хозяином которой тогда был первый Сергей Медунов, начали выявлять вопиющие факты беззакония, произвола и коррупции. Прокуратура расследовала дело по Министерству рыбного хозяйства СССР, по которому прохоидили многие чиновники, занимавшие высокие посты. Во время разбирательств всплыл рыбный магазинчик в Сочи «Океан». Через который за границу нелегально продавали черную икру в банках из-под тихоокеанской сельди. Речь шла о сотнях миллионов долларов. Директора «Океана» Пруидзе арестовали за взятку замминистра Рытову, чтобы эти махинации остались незамеченными. Затем последовали аресты и других сочинских «шишек», которые начали мелькать в показаниях арестованных работников партий и администраций.

Награбленное перевозил... в холодильниках

После того, как весной 1982-го наручники защелкнулись на начальнице советского общепита в Сочи Валентине Мерзлой, которую крышевал муж - секретарь местного горкома партии, следователи начали трясти и других чиновников. В разработке оказался Анатолий Тарада. На тот момент он был уже бывшим секретарем Краснодарского крайкома партии. Что любопытно, тогдашний руководитель края Сергей Медунов достаточно быстро понял, с кем работает. За Кубань он очень переживал, дорожил ее доброй репутацией, переживал и за свою. Потому, когда понимал, что подчиненный может в любой момент подвести, старался «перебросить» сотрудника на другую территорию. Мол, вотчина не моя — ответственность за этих людей уже не несу. Так случилось и с Анатолием Тарадой, который «ушел на повышение». Его пристроили заместителем министра мясомолочной промышленности СССР.

Взятки, как оказалось, Тарада брал и на той, и на другой работе. Во время допросов руководители городской торговли и общественного питания в Сочи назвали имя секретаря крайкома, который был их покровителем. Анатолий Тарада, по их словам, закрывал глаза на шмурдяк, который гнали в подпольных цехах. За «плохое зрение» ему передавали деньги, а он, в свою очередь, делился с остальными. Так долгие годы удавалось прикрывать существовавшую в крае теневую экономику.

Размеры имущества, «нажитого» непосильным трудом, поразили в те времена многих. Чтобы не привлекать внимание, ценные вещи прятал... в рефрижераторах.

Сергей Медунов.

– Когда Тараду назначили в Москву заместителем министра, он свой хрусталь и ковры грузовиками перевозил, - рассказывал при жизни Сергей Медунов.

Кстати, тогда эти холодильники остановила милиция. Разразился жуткий скандал, когда выяснилось, кто их владелец. Тем не менее, разбирательства замять удалось достаточно быстро, как только Тарада выложил стопку деревянных рублей.

Взятки хоронил в... курином помете

Правда, когда за него взялись следователи, договориться ему уже не удалось. Анатолий Тарада прекрасно понимал, что его ждет. С учетом того, сколько он награбил во время работы, ему светило не только тюремное заключение, но и расстрел. Так что он решил не дожидаться — к правоохранителям пришел, держа в руках явку с повинной. В тот же день оперативники выехали в квартиру к Тараде с обыском.

- Была найдена замурованная в стене чугунная болванка. В ней находилось более 70 наименований драгоценных изделий: кольца, броши с бриллиантами, браслеты и даже монеты царской чеканки, - было указано в уголовном деле.

Но позже выяснилось, что партийный руководитель такого высокого ранга, - обладатель несметных сокровищ, которые он прятал... в доме бывшего водителя. На кухне, в стене за толстым слоем кафеля, обнаружили еще один тайник. Это был небольшой металлический сейф, заполненный золотыми монетами, перстнями, серьгами. Второй ларчик - в сарае. Чуть позже отыскали и третий тайник.

- В курином помете, перемешанном с хозяйственным инвентарем, вырыли яму и извлекли из нее цинковый чан. В нем лежала полиэтиленовая канистра с тщательно упакованными десятками тысяч рублей, - рассказывал старший следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко.

Без «чистосердечного» мог получить пулю

В общей сложности, это все тянуло на миллион рублей. Размах взяточничества и вымогательств поражал масштабами, учитывая то, что зарплата у Тарады была в среднем 400 рублей (по нынешним меркам это около 270 тысяч — Авт.).

Анатолий Тарада.

Анатолий Тарада окончательно раскололся, когда одной ногой оказался в могиле. Ведь за награбленное он бы точно мог получить пулю. Попросив ручку и бумагу, экс-секретарь стал излагать, когда, сколько и кто ему давал взятки. Учитывая то, что он долгие годы курировал в крае легкую и пищевую промышленность, то «завалил» практически всех руководителей этих отраслей. Тем самым он пополнил уголовное дело новыми именами.

На следующий день Тарада пообещал сдать тех, кому он давал взятки. Вернувшись в камеру, он потерял сознание. Работники СИЗО «Лефортово» сказали, что плохо ему стало ночью. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Анатолий Тарада умер от инсульта. Поговаривают, что на поминках чиновники подняли не одну рюмку за усопшего. У многих, кто сидел за столом, были сомнения в том, что он умер своей смертью. Чиновник на проблемы со здоровьем никогда не жаловался. Пошли слухи, что ему могли помочь замолчать навсегда. Ведь, чтобы избежать наказания, он готов был утянуть сотни людей за собой, но не успел.

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